Это меняет все, что знала наука: археологи поражены открытием календаря майя

Расшифровка загадки майя

Международная группа исследователей наконец-то пролила свет на многовековую тайну: как майя удавалось предсказывать солнечные затмения. Выяснилось, что это была не случайность, а результат сложной системы вычислений, сочетающей математические методы с космологическими идеями, пишет Futura-sciences.com.

Цивилизация, опередившая свое время

Майя были одними из самых эрудированных цивилизаций. Их подход к знаниям основывался на систематическом наблюдении за природой, сочетавшимся с символическим смыслом. Их научный опыт был эмпирическим, строгим и удивительно точным.

Одним из самых захватывающих свидетелей этого опыта является Дрезденский кодекс, бесценная доколумбовая рукопись. Это один из всего четырех известных кодексов майя, избежавших уничтожения.

Эта книга содержит 39 страниц из коры деревьев, покрытых иероглифами и иллюстрациями. Она содержит знания, восходящие к гораздо более раннему периоду, вплоть до классического периода майя (250–900 г. н.э.). Этот кодекс является важным источником информации о математике и астрономии майя.

Страница из Дрезденского кодекса

Более века кодекс завораживал исследователей, особенно своими астрономическими таблицами, которые касались затмений. Недавнее исследование позволило глубоко переосмыслить эти загадочные таблицы.

Вопреки давним предположениям, выяснилось, что майя создавали эти таблицы не для предсказаний солнечных затмений. Скорее, предсказания затмений возникали как попутный эффект более широкой системы календарных циклов.

Совместив циклы двух систем таким образом, чтобы они совпадали, писцы поняли, что могут точно определять время затмений - не случайно, а как "возникающий эффект", обусловленный внутренней согласованностью их системы отсчета времени.

Сложная наука майя

Исследование также разгадывает загадку того, почему предсказания майя оставались такими точными на протяжении столетий. Вместо использования одного цикла и начала каждого нового, вычисления майя использовали кумулятивный подход – перекрывающиеся таблицы, которые позволяли им корректировать мелкие ошибки, вызванные смещением астрономических циклов.

Это открытие показало сложность науки майя. Их знания представляли собой не изолированное эмпирическое ноу-хау, а интегрированную научную систему, сочетающую наблюдение, вычисления и космологическую символику. Таким образом, Дрезденский кодекс выделяется как научный и духовный трактат: одновременно календарь, руководство по наблюдению за небесными телами и ритуальный документ.

Исследователи сделали заключение, что майя были не просто звездочетами, а настоящими мыслителями, чьи открытия, спустя более тысячи лет, вызывают у современных ученых уважение и восхищение.

