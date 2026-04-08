'Новый Нострадамус' сделал жуткое предсказание для всего мира: оно касается Трампа

Мир стремительно меняется, и то, что вчера казалось невозможным, завтра может стать реальностью.

Известный экстрасенс, называющий себя "Пророком Судного дня", озвучил тревожное предсказание относительно Дональда Трампа и его президентства, которое гарантированно спровоцирует дискуссии.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Крейг Гамильтон-Паркер заслужил прозвище "Новый Нострадамус" после того, как заявил, что верно предсказал важнейшие мировые события, включая смерть Королевы, Брексит, победу Дональда Трампа на выборах 2016 года и начало пандемии Covid-19. Совсем недавно Крейг подчеркнул, что точно спрогнозировал сложности иранского кризиса. В своих пророчествах ясновидящий последовательно утверждал, что Иран пострадает от прямых ударов по его военным и ядерным объектам – предсказание, которое, по всей видимости, материализовалось, пишет Express.

Его канал Craig Hamilton-Parker на Youtube насчитывает 235 000 подписчиков, и каждый месяц знаменитый предсказатель "раскрывает смелые прогнозы для будущего нашей планеты, опираясь на древние методы, такие как таинственные индийские листья Наади", согласно описанию его канала.

Леденящее душу предсказание о Дональде Трампе

Поскольку напряженность на Ближнем Востоке достигла критической точки, прогнозы Крейга подвергаются новой проверке, и один из них особенно выделяется: мистик предвидел третий срок Трампа в Белом доме. Его предсказание прямо противоречит 22-й поправке к Конституции США, в которой указано: "Ни одно лицо не может быть избрано на должность Президента более чем дважды". Поскольку Трамп в настоящее время находится на своем втором сроке, согласно Конституции, для него было бы невозможно получить третий, хотя ранее он публично заявлял, что "существуют методы, с помощью которых это можно сделать".

Обосновывая свое предсказание о третьем сроке, экстрасенс Крейг объяснил: "Повторю то, что я подчеркнул в то время: я чувствовал, что произойдет некий крупный глобальный конфликт, возможно, с участием Тайваня. Глядя на это сейчас, это может быть любой глобальный конфликт. Я знаю, что многие критиковали это, утверждая, что третий срок невозможен, так как это прописано в Конституции – но кто знает? Мир так сильно изменился".

Придерживаясь своего прогноза, предсказатель выделил меняющийся геополитический ландшафт, приводя его в качестве доказательства того, что ранее немыслимые сценарии могут развернуться в одно мгновение. Известный экстрасенс заявил: "Кто мог вообразить возможность вторжения в Гренландию или похищения лидера страны, как это произошло в Венесуэле? Мир стремительно меняется".

Предсказывая, что в 2026 году вполне могут быть задействованы чрезвычайные полномочия, "Пророк Судного дня" пророчествовал: "Произойдет нечто, что опрокинет существующие правила, и этот период станет временем великого конфликта".

