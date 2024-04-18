Она содержит калий, кальций, витамин А и витамин К.

Традиционно холодные времена года ассоциируются с ароматом корицы в сладкой выпечке. Популярны не только булочки и пироги с яблоками, но и классические синабоны.

Однако, как пишет healthdigest, употребление корицы и блюд с ней будет полезным не только для вашего настроения, но и имеет неожиданно положительное влияние на физическое здоровье. Корица содержит несколько питательных веществ, которые способствуют общему здоровью костей - калий, кальций, витамин А и витамин К.

Калий помогает поддерживать плотность костей, нейтрализуя кислотную нагрузку и уменьшая потерю кальция, тогда как кальций всегда связывали с общим здоровьем костей. Он играет ключевую роль в предотвращении их ослабления, поддерживает прочность и структуру костей и противодействует остеопорозу.

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Хотя исследования относительно витамина А и здоровья костей не совсем однозначны, считается, что среднее потребление от 2000 до 3000 международных единиц (МЕ) в день связано с более высокой минеральной плотностью костной ткани (по Harvard Health), что означает меньшую вероятность переломов. Недостаточный уровень жирорастворимого витамина К связывают с низкой плотностью костной ткани и повышенным риском переломов.

Кроме того, корица помогает в лечении хронического воспалительного состояния, известного как ревматоидный артрит, который поражает не только ваши суставы. Это также может повлиять на кожу, глаза, легкие, сердце, кровеносные сосуды и кости.

Согласно исследованию 2018 года, добавки с корицей снижают уровень двух белков, связанных с воспалением при ревматоидном артрите - С-реактивного белка (СРБ) и фактора некроза опухоли альфа (TNF-a). TNF-a влияет на разрушение хрящей и костей при артрите.

Как употреблять больше корицы

Ежедневное употребление чая с корицей - еще один простой и успокаивающий способ насладиться этой пряностью. Хотя содержание кумарина, особенно в корице кассии, является проблематичным при потреблении в больших количествах (мы говорим о более половины чайной ложки в день), добавление щепотки для ароматизации считается целесообразным и безопасным. Однако надо помнить, что большое количество кумарина - соединения, которое также содержится в других растениях - связывают с повреждением почек, печени и легких.

Влияние корицы на организм

Ранее УНИАН рассказывал, что произойдет с вашим кишечником, если есть корицу ежедневно.

Также сообщалось, что корица особенно полезна для женского здоровья.

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