По данным исследований, если в блюда добавлять корицу, то она улучшает пищеварение.

Благодаря аромату корицы любая кухня становится по-настоящему домашней и уютной. Эта специя добавляет печенью пряности и является прекрасным дополнением к кофе. Корица является одной из тех специй, которую можно есть во время каждого приема пищи, добавляя ее к разнообразным блюдам.

Корица не имеет много питательных веществ, кроме небольшого количества кальция, калия и бета-каротина, однако она имеет естественные антимикробные свойства, благодаря которым вы можете быть защищены от различных бактерий, грибков и дрожжей. Поэтому издание Health Digest рассказало, что будет с вами, если каждый день добавлять в блюда корицу и чем это полезно.

Чем корица полезна для здоровья кишечника

Согласно исследованию 2023 года в журнале Food & Function экстракт корицы может помочь облегчить диарею. Исследователи создали капсулы с водным экстрактом корицы, которые были изготовлены из веток Cinnamomum cassia (коричник китайский - УНИАН). В течение восьми недель одна группа людей с диареей принимала капсулы с корицей, из-за чего имела медленное пищеварение и высокий уровень изомасляной кислоты в организме, которая является полезной для микробиома кишечника.

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Также ученым удалось выяснить, что группа корицы имела более разнообразные кишечные бактерии и большое количество бактерий, которые были связаны с лучшим пищеварением и здоровьем кишечника.

Другие полезные свойства корицы для здоровья

Отмечается, что эфирное масло из корицы, которое состоит в основном из коричного альдегида, может останавливать рост многих бактерий, среди которых и золотистый стафилококк, а также грибки типа Candida и плесневые грибки. По данным статьи 2023 года в журнале Foods, даже когда корица переваривается, ее биологически активные соединения, такие как коричная кислота, остаются поддерживать антиоксидантное и противовоспалительное действие в организме.

В свою очередь в статье за 2014 год в Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine рассказывается о том, что метаболиты корицы и соединения, выделенные из нее, могут помочь защитить мозг от повреждений и улучшить симптомы таких заболеваний, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.

"Полифенолы, содержащиеся в корице, снижают уровень глюкозы и холестерина в крови в исследованиях на животных. Экстракт корицы может усиливать секрецию инсулина и защищать поджелудочную железу от окислительного стресса и воспаления", - добавили в материале.

Польза специй для человека

Ранее было названо 5 противовоспалительных специй для улучшения памяти и похудения. По словам специалистов, такими специями являются куркума, имбирь, корица, тмин и черный перец.

Кроме того, стало известно о 3 специях, которые помогут сделать живот плоским. Диетолог Крутика Нанавати выделила среди специй куркуму, корицу и кайенский перец.

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