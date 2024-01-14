Эти индийские специи могут помочь пищеварению, улучшить обмен веществ, уменьшить воспаление и улучшить общее самочувствие.

Хотя потеря веса является главным приоритетом для многих людей, сбросить лишние килограммы - непростая задача. Индийская кухня предлагает множество полезных для здоровья ингредиентов, некоторые из которых могут помочь сжигать жир.

Диетолог Твинси Энн Сунил рассказала health shots, какие пять специй стоит добавить в свой рацион для контроля веса. Употреблять их нужно умеренно и в случае неприятных реакций обратиться к врачу, поскольку возможны аллергии.

Как естественная согревающая специя, куркума может повышать температуру тела, что еще больше ускоряет метаболизм. Она также помогает контролировать уровень сахара в крови и избежать резистентности к инсулину. Это предотвращает еще большее накопление жира в организме. Также можно пить чай с куркумой или молоко перед сном.

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Корица содержит противовоспалительные и антиоксидантные соединения. Самым известным ее преимуществом является способность помогать в потере веса. Корица обладает природными свойствами подавлять аппетит и ускоряет метаболизм.

Чеснок помогает оставаться в форме и сжигать калории. Кроме того, он может уменьшить чувство голода и надолго обеспечить сытость, что предотвращает переедание.

Сунил также вспомнила и про черный перец. Это не просто приправа к еде. Вещество под названием пиперин, содержащееся в черном перце, ускоряет метаболизм и уменьшает накопление жира в организме.

Термогенные свойства имбиря могут ускорить потерю веса. Кроме того, эта специя помогает справиться со всплеском сахара в крови после употребления углеводной или богатой сахаром пищи. Имбирь уменьшает чувство голода и останавливает импульсивную тягу. Его можно добавлять в супы, салаты, карри и чай.

Эти индийские специи могут помочь пищеварению, улучшить обмен веществ, уменьшить воспаление и улучшить общее самочувствие. Хотя они в целом полезны, людям с определенной аллергией или чувствительностью к определенным специям следует избегать их. В то же время тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как кислотный рефлюкс или гастрит, возможно, придется сократить потребление, поскольку специи могут усугубить эти состояния.

Другие советы по питанию

Несколько ранее диетолог назвала 5 причин, почему надо обязательно пить имбирную воду каждое утро.

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