Специя защищает репродуктивные клетки от повреждений, утверждают эксперты.

Корица предлагает женщинам несколько преимуществ для здоровья, помимо ее восхитительного вкуса. Эксперты утверждают, что эта ароматная специя содержит соединения, которые различными способами способствуют женскому здоровью, пишет indianexpress.com.

"Корица может поддерживать фертильность с помощью различных механизмов. Она может регулировать менструальный цикл и усиливать овуляторную функцию, создавая благоприятную среду для зачатия. Ее влияние на чувствительность к инсулину и регуляцию уровня сахара в крови имеет решающее значение, обеспечивая стабильные метаболические условия для репродуктивного здоровья", - рассказала диетолог Джухи Капур.

Специалист добавила, что богатая антиоксидантами корица борется с окислительным стрессом, защищая репродуктивные клетки от повреждений.

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"Кроме того, ее противовоспалительные свойства способствуют более здоровой репродуктивной среде", - добавила Капур,

По ее словам, считается, что специя поддерживает здоровье матки и может помочь в лечении таких состояний, как синдром поликистозных яичников.

Консультант-диетолог Иншара Махедви согласилась с предыдущими утверждениями и поделилась, что корица известна своими противовоспалительными свойствами, которые могут быть особенно полезны для женщин, испытывающих менструальный дискомфорт:

"Это может помочь облегчить менструальные спазмы и уменьшить воспаление".

Диетологи рекомендуют смело добавлять корицу в свой рацион, например, заваривая на ночь воду с палочками корицы, выпивая чай с корицей, посыпая специей десерты или добавляя ее в различные блюда.

Ранее диетолог назвала пряность, которой она посыпает все блюда.

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