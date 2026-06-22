Топ-5 лучших трав и растений, которые помогут при простуде и снимут воспаление

Эти растения естественным образом укрепляют иммунную систему.

Ароматические травы часто используются не только в кулинарии, но и в лечебных целях, в том числе для укрепления иммунитета. О некоторых из них рассказал сайт verywellhealth.

Эхинацея – это степное растение из семейства маргаритковых. Она часто продается как натуральное средство от простуды и гриппа. Эхинацея обладает противовирусными свойствами, которые могут улучшить реакцию иммунной системы на вирусы, вызывающие инфекции верхних дыхательных путей. Некоторые исследования подтверждают эффективность эхинацеи в снижении частоты респираторных инфекций и уменьшении симптомов.

Бузина может укрепить иммунную систему в сезон простуд и гриппа. Прием бузины внутрь может улучшить симптомы инфекций верхних дыхательных путей, такие как кашель и заложенность носа. Это также может сократить продолжительность обычной простуды, но необходимы дополнительные исследования.

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Чеснок содержит аллицин, мощное растительное соединение, которое укрепляет иммунную систему. Исследования показали, что употребление аллицина может активировать белые кровяные клетки, которые являются частью иммунной системы. Активация белых кровяных клеток может помочь организму бороться с инфекциями, особенно бактериальными.

Имбирь известен своими полезными свойствами для пищеварения и может помочь облегчить распространенные проблемы с желудком, такие как тошнота и несварение. Он также обладает противовоспалительными свойствами благодаря соединению под названием гингерол. Это растительное соединение может уменьшить воспаление и сократить продолжительность распространенных заболеваний верхних дыхательных путей, таких как простуда.

Орегано обладает противовоспалительными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Это может усилить реакцию иммунной системы на грибковые инфекции, такие как дрожжевой грибок Candida. Исследования показывают, что прием масла орегано может помочь предотвратить чрезмерный рост Candida. Орегано также поддерживает здоровье кишечника и может помочь поддерживать здоровый баланс кишечной микрофлоры.

Пряные травы - больше советов

Напомним, что розмарин ценится на кухне за интенсивный аромат и вкус. Он также связан с целым рядом полезных для здоровья свойств, которыми он обладает благодаря содержанию антиоксидантов и биологически активных соединений.

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