Как избавиться от стойких пятен от травы на одежде: эксперты дали важные рекомендации

Эти средства обязательно должны быть у вас дома.

Если на вашей одежде появились пятна от травы, их легко удалить с помощью подручных средств, если вы не забудете обработать вещи перед стиркой. Как пишет Southern Living, с помощью правильных советов вы даже сможете избавиться от пятен от травы на любимой обуви.

Средство для выведения пятен на основе ферментов или стиральный порошок

"Посмотрите на этикетку вашего любимого пятновыводителя или жидкого стирального порошка. Если он содержит протеазу и целлюлазу, у вас под рукой есть средство для выведения пятен от травы. Эти ферменты расщепляют белковые компоненты травы (протеаза) и целлюлозные волокна (целлюлаза), освобождая грязь и зеленый хлорофилл, застрявшие в волокнах одежды", - объясняют в материале.

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После этого нанесите пятновыводитель или каплю жидкого стирального порошка на загрязненный участок. Втирайте его в ткань пальцами или старой мягкой зубной щеткой. Далее оставьте одежду на 10 минут, постирайте как обычно вместе с вещами подобного цвета, следуя инструкциям на этикетке. Затем проверьте загрязненный участок, прежде чем класть вещь в сушилку.

Дистиллированный белый уксус

Мягкая уксусная кислота, содержащаяся в дистиллированном белом уксусе, поможет растворить пятна от травы. Лучше всего применять его на белых или светлых хлопковых тканях, ведь он обладает мягким отбеливающим эффектом.

"Налейте в миску достаточное количество белого уксуса, чтобы полностью погрузить в него загрязненные травой участки. Оставьте на 30 минут, а затем постирайте как обычно. Всегда проверяйте состояние пятна, прежде чем класть вещь в сушильную машину", - посоветовали в материале.

Пищевая сода и перекись водорода

Сделайте пасту из двух столовых ложек пищевой соды и одной чайной ложки свежей перекиси водорода. Затем нанесите ее на участок с пятном от травы и слегка потрите старой зубной щеткой. Оставьте пасту на 15 минут, смойте прохладной водой и постирайте как обычно. Проверьте пятно, прежде чем бросать вещь в сушилку.

Используйте кислородный отбеливатель для удаления старых или застарелых пятен от травы

Кислородный отбеливатель в виде порошка спасет вашу одежду, однако для этого вам понадобится не менее 8 часов.

"Следуя инструкциям на этикетке порошкового кислородного отбеливателя, смешайте раствор из очень теплой воды и порошка в количестве, достаточном для погружения всей одежды. Большинство брендов рекомендуют 2 столовые ложки порошка на галлон воды. Однако, если пятна сильные или застарелые, используйте 1/4 стакана порошка на четыре литра воды. Добавьте одежду с пятнами от травы и оставьте ее замачиваться как минимум на 8 часов или на ночь. Выстирайте как обычно. При необходимости повторите этапы замачивания", - подчеркнули в публикации.

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