Почему розмарин так полезен: эксперт объяснила, откуда у этой травы такие сильные свойства

Розмарин может украсить почти любое блюдо, но он также является полезной пищевой добавкой.

Розмарин ценится на кухне за интенсивный аромат и вкус. Он также связан с целым рядом полезных для здоровья свойств, которыми он обладает благодаря содержанию антиоксидантов и биологически активных соединений.

В интервью Digi24.ro психодиетолог Джина Тэужан объяснила, какими свойствами обладает это растение и как его легко включить в свой ежедневный рацион.

Розмарин ценится не только за свой неповторимый аромат, но и за свойства, способствующие поддержанию здоровья. "Среди важнейших свойств розмарина – его антиоксидантное и противовоспалительное действие. Растение содержит активные вещества, которые помогают бороться с окислительным стрессом – процессом, связанным со старением клеток и развитием хронических заболеваний. Нейтрализуя свободные радикалы, розмарин может поддерживать общее здоровье и защищать клетки организма", - рассказала специалист.

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Исследования последних лет также подчеркнули потенциал розмарина в поддержании когнитивных функций. Некоторые из активных соединений, содержащихся в этом растении, связывают с улучшением внимания, концентрации и памяти, поэтому с древних времен розмарин считается символом ясности ума и здоровья мозга.

В традиционной медицине это растение часто используется для улучшения пищеварения, поскольку его применение связано с уменьшением вздутия и дискомфорта в животе, которые могут возникать после обильной еды.

А недавние исследования анализируют возможное влияние аромата розмарина на психическое состояние. Некоторые исследования предполагают, что он может снижать стресс и помочь расслабиться.

Как употреблять розмарин

Розмарин часто используется на кухне. Один из самых известных способов – приготовление запеченного картофеля, где розмарин используется вместе с оливковым маслом и чесноком.

Он также прекрасно сочетается с различными видами мяса, особенно с курицей, бараниной или свининой. Его можно добавлять в измельченном виде или целыми веточками, которые постепенно выделяют свои эфирные масла и дополняют вкус блюда. В средиземноморской кухне его также часто используют в сочетании с рыбой, которой она придает свежесть.

Розмарин также используется в выпечке, например, в домашнем хлебе или фокачче. Он придает хлебу приятный аромат и тонкие пряные нотки. Его также можно добавлять в заправки для салатов и маринады, обогащая вкус ингредиентов. В некоторых случаях растение также употребляют в виде настоя, который ценится за тонизирующий эффект и сильный, специфический, слегка смолистый вкус.

Подробнее о розмарине

Розмарин (Salvia rosmarinus) – многолетнее ароматическое растение родом из Средиземноморского региона. Он широко применяется в гастрономии, косметике и традиционной медицине.

Розмарин принадлежит к семейству Lamiaceae, наряду с такими растениями, как мята, базилик и шалфей. В теплое время года, особенно с июня по август, растение достигает зрелости и усиливает свой характерный аромат. Поэтому лето – предпочтительное время для сбора листьев и молодых побегов. Чтобы сохранить весь аромат розмарина, специалисты рекомендуют собирать веточки в начале дня, после того как испарится роса.

Розмарин - больше полезных советов

Напомним, что аромат розмарина стимулирует определенные области мозга, связанные с бдительностью и концентрацией внимания. Чтобы ежедневно пользоваться этими преимуществами, попробуйте положить небольшой пучок свежего розмарина на стол или распылить несколько капель эфирного масла розмарина на рабочем месте.

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