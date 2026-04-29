Война в Иране вызвала бум: Китай массово продает солнечные панели по всему миру

На фоне ситуации на Ближнем Востоке 55 стран установили рекорды по объему закупок китайских солнечных батарей.

Война США против Ирана резко сократила объемы нефти, поступающей из Западной Азии в остальной мир, однако для Китая это сыграло на руку, ведь страна достигла рекордного уровня экспорта солнечных панелей. Об этом пишет Futurism.

В марте, через месяц после начала войны между США и Ираном, КНР удвоила количество экспортируемых солнечных панелей, поставив 68 гигаватт фотоэлектрических элементов и кремниевых пластин.

"Это впечатляющий скачок за один месяц - для сравнения, в США планируется ввести в эксплуатацию лишь примерно 70 гигаватт новых мощностей солнечной энергетики в течение всего 2026 и 2027 годов. По данным аналитического центра Ember Energy, только в марте Китай экспортировал больше солнечных мощностей, чем было установлено в Испании за предыдущее десятилетие", - отмечается в материале.

Видео дня

По информации Ember, такой рекордный месяц связан с ростом спроса в Азии и Африке. В Африке импорт китайских солнечных батарей с февраля по март вырос на 176%, тогда как китайский экспорт в остальные страны Азии достиг 39 гигаватт мощности. Всего 55 стран установили рекорды по объему закупок китайских солнечных батарей.

"Это также впечатляющий автогол для президента США Дональда Трампа, ярого противника как возобновляемых источников энергии, так и Китая, чья интервенция в Иране сейчас дает исторический импульс обоим", - объясняют в Futurism.

Поэтому, как добавляют в материале, Китай в любом случае сделал правильную ставку, инвестируя в альтернативы ископаемому топливу, ведь мирные переговоры между США и Ираном затягиваются, и их завершения не видно.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее Financial Times писал, что война с Ираном открыла новые возможности для Украины и одновременно ослабила Россию. В частности, будучи крайне неподготовленными к противодействию иранским атакам дронов и ракет, страны Персидского залива обратились к Украине за поддержкой. Такое сотрудничество является очередной неудачей для России, которая в последние годы теряет свои позиции на Ближнем Востоке.

В то же время издание Bloomberg писало, что впервые с начала войны в Иране через Ормузский пролив прошел танкер с газом. Данные свидетельствуют, что танкер находился в Персидском заливе, но 31 марта перестал посылать сигнал.

"Возможный проход судна через Ормузский пролив может породить надежды на увеличение экспорта СПГ из региона. Другие суда в заливе, судя по всему, остаются на месте. Несколько судов, перевозивших катарский сжиженный природный газ, приблизились к проливу, но развернулись", - подчеркнули в Bloomberg.

