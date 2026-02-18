В глубине Антарктического океана зафиксировали животное, которое там не должно существовать

Этих рыб никогда ранее не видели так далеко на юге.

Ученые зафиксировали необычное зрелище в глубинах Антарктического океана, которое бросило вызов давним научным представлениям о морской жизни в Антарктиде: на камеры попала крупная полярная акула.

Как пишет The Independent, существо, плывущее по бесплодному морскому дну далеко за пределами досягаемости солнечного света было запечатлено на видео в январе 2025 года. Обнаруженный экземпляр, длина которого оценивается в 3-4 метра, представляет собой значительное открытие, опровергающее прежние представления о биоразнообразии этого района.

"Мы отправились туда, не ожидая увидеть акул, потому что существует общее правило, что в Антарктиде акул не бывает. И это даже не маленькая акула. ​​Это настоящий здоровяк. Эти существа – настоящие танки", – сказал исследователь Алан Джеймисон.

Камера, используемая Центром глубоководных исследований Миндеру - Университет Западной Австралии, который изучает жизнь в самых глубоких частях мирового океана, была установлена ​​у Южных Шетландских островов, недалеко от Антарктического полуострова, в пределах границ Антарктического океана.

Акула находилась на глубине 490 метров, где температура воды составляла около нуля градусов Цельсия. Акула поддерживала эту глубину, потому что это был самый теплый слой из нескольких слоев воды, расположенных друг над другом до поверхности, пояснил Джеймисон.

При этом он подчеркнул, что не смог найти никаких записей о других акулах, обнаруженных в Антарктическом океане. Питер Кайн, биолог-эколог из Университета Чарльза Дарвина также согласился с тем, что акула никогда ранее не была зарегистрирована так далеко на юге.

Изменение климата и потепление океанов потенциально могут вынуждать акул перемещаться в более холодные воды Южного полушария, но данных об изменениях ареала вблизи Антарктиды из-за удаленности региона недостаточно, сказал Кайн.

Джеймисон предполагает, что другие антарктические акулы обитают на той же глубине, питаясь тушами китов, гигантских кальмаров и других морских существ, которые умирают и опускаются на дно.

Ранее УНИАН рассказывал о самом большом леднике в мире, который также находится в Антарктиде. Ледник Ламберта имеет длину более 435 километров. Считается, что местами глубина ледника достигает 1950 метров.

