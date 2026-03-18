Мурчат ли кошки, когда испытывают боль: ветеринары поделились неожиданным выводом

Мурчание не только свидетельствует о том, что пушистик счастлив, но и помогает ему успокоиться.

Большинство владельцев кошек считают, что мурчание кошек является признаком того, что домашний питомец счастлив и доволен жизнью. В большинстве случаев это действительно так, но кошки мурчат и по другим причинам, в частности когда испытывают боль, пишет Catster.

Издание рассказало, что существует мнение, что мурчание кошки может оказывать успокаивающий и утешительный эффект, который помогает ей чувствовать себя лучше, когда она страдает от боли или болеет.

Различные исследования показали, что кошки, испытывающие боль, действительно мурлыкают. Оказывается, это помогает снизить уровень стресса у кошек, а в конечном итоге может помочь им чувствовать себя спокойнее и даже обладает лечебными свойствами.

В публикации говорится, что мурчание является формой вибрационной терапии для кошек. Быстрые движения голосовых связок вашей кошки происходят на частоте от 25 до 150 герц.

Как показывают современные исследования, подобно вибрационной терапии, применяемой у людей, мурчание может улучшать здоровье костей и суставов, стимулировать заживление костей и работу мышц, а также уменьшать отеки и боль.

"Хотя эта особенность мурчания, возможно, эволюционировала как энергоэффективное средство стимулирования восстановления мышц и костей, ее, безусловно, никогда не следует рассматривать как единственный метод лечения травмы", – добавляет издание.

Поэтому владельцам пушистиков издание советует отвести животное к ветеринару, если им кажется, что оно больно или травмировано.

Мурчание способствует выделению эндорфинов

Как и у людей, эндорфины у кошек отвечают за ощущение счастья и удовольствия. Издание отмечает, что многие владельцы домашних животных не знают, что эндорфины также могут помогать в борьбе с болью. Они могут действовать как обезболивающее средство.

Мурлыканье и его связь с дыханием

Если ваша кошка испытывает боль, ей может быть трудно дышать. Она может продолжать мурлыкать, чтобы успокоить себя, но даже такое мурлыканье будет более быстрым и коротким.

"Любые затруднения в дыхании или повышенные усилия, сопровождающиеся изменениями в мурчании вашей кошки, являются поводом для обращения к ветеринару", – отмечает издание.

Другие интересные факты о кошках

