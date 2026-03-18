Учёные много часов изучали поведение акул-быков на Фиджи.

Ученые, изучающие акул-быков на Фиджи, обнаружили, что у них может быть более сложная социальная жизнь, чем считалось ранее, пишет Discover Wild Life.

Новое исследование, опубликованное в журнале Animal Behaviour, показало, что акулы-быки, которых считали одиночками, могут формировать социальные отношения и проводить время с "друзьями".

"Вопреки распространенным представлениям об акулах, у них относительно насыщенная и сложная социальная жизнь", – прокомментировал результаты профессор Даррен Крофт из Центра исследований поведения животных в Эксетере.

Ученые проанализировали подводные наблюдения за шесть лет, чтобы выявить закономерности в социальном взаимодействии 184 особей акул-быков в морском заповеднике Shark Reef на Фиджи. В этой заповедной зоне несколько видов, включая серых рифовых, белоперых рифовых и акул-быков, кормят с рук во время регулярных погружений за акулами.

Это позволяет ученым изучать животных, которые собираются в этой заповедной зоне. Ученые получили возможность наблюдать за поведением этих особей в деталях на протяжении многих лет, по мере того как они растут, развиваются и управляют своими социальными отношениями.

Здесь акулы-быки продемонстрировали признаки социального взаимодействия. А исследователи проанализировали закономерности в социальных сетях акул. Они обнаружили, что акулы не общались с разными особями случайным образом, а демонстрировали "активные социальные предпочтения" и искали взаимодействия с определенными особями.

Ученые выяснили, что определенные акулы чаще общаются друг с другом. "Мы оценили социальность, используя такие модели поведения: "присоединяться", "вести", "следовать", "параллельное плавание" и "возвращаться назад", – говорится в исследовании.

Исследователи объяснили, что, как и люди, акулы культивируют разнообразные социальные отношения – могут иметь случайные знакомства и лучших друзей, а также могут активно избегать определенных особей. Как самцы, так и самки предпочитали общаться с самками, которые у этого вида вырастают крупнее самцов. А самцы имели больше социальных связей. "Одно из потенциальных преимуществ, которое они могут получить, заключается в том, что, будучи более социально интегрированными, они защищены от агрессивных конфронтаций с более крупными особями", – пояснили исследователи.

Акулы чаще всего общались с особями примерно такого же размера, как и они сами. Определенную роль играл возраст. Молодые особи при этом держались отдельно, а затем общались с отдельными взрослыми особями и в их сопровождении входили в общую группу.

И, как и некоторые люди, более взрослые акулы не испытывали потребности быть слишком социальными. "Эти более взрослые особи имеют многолетний опыт оттачивания своих навыков, охоты и спаривания", – говорится в исследовании. Ученые объяснили это тем, что социальность может быть не столь важной для выживания более взрослых особей, как для особей в расцвете сил.

Издание добавило, что бычьи акулы – не единственный вид акул, которые могут строить дружеские отношения. Исследователи обнаружили, что песчаные тигровые акулы, рифовые акулы и молодые лимонные акулы также могут проявлять социальные предпочтения. Больше информации об этих взаимодействиях может помочь исследователям понять, где и как лучше всего защитить этих уязвимых животных.

Миграция китовых акул

Напомним, что исследователи изучили путь одной особи из вида китовых акул, которая проплыла от Мадагаскара до Сейшельских островов. Это первый задокументированный случай, когда этот вид совершает такое путешествие. Такой случай подчеркивает необходимость международного сотрудничества для мониторинга и защиты этого вида, находящегося под угрозой исчезновения.

