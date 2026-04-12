Платит $260 в день: Маск ищет в Европе сотрудников, согласных работать из дома

Миллиардер объявил набор специалистов для работы над своим самым амбициозным проектом, а оплата начисляется ежедневно.

Илон Маск начал активный поиск специалистов в Европе, в частности в Италии, которые готовы работать над совершенствованием искусственного интеллекта, сообщает Il Fatto Quotidiano.

Речь идет об обучении нейросети Grok. Для того чтобы технология стала более эффективной, ей, как ни парадоксально, нужна помощь обычных людей. Вакансия ориентирована на фотографов, дизайнеров и экспертов в области видео, 3D и постпродакшна.

Известно, что за такую работу предлагают 260 долларов в день. Работа полностью удаленная, поэтому позволяет привлекать специалистов из разных уголков региона без необходимости переезда в офис.

Сам владелец компании xAI подчеркивает важность развития этой отрасли. По словам бизнесмена, в будущем технологии будут полезны в важнейших сферах жизни.

"Задача состоит в том, чтобы усовершенствовать навыки Grok в интерпретации и генерации визуального контента, предоставляя ярлыки, аннотации и вклад в проекты, связанные с изображениями и мультимедийным контентом", – пояснил Андреа Строппа в Риме, представляющий интересы Илона Маска.

Замыслы SpaceX

Ранее УНИАН писал, что Илон Маск активно продвигал идею быстрого покорения Марса и даже планировал первые миссии уже в ближайшие годы. Однако теперь его компания SpaceX изменила приоритеты.

По данным The Wall Street Journal, полет на Марс отложили, вместо этого компания решила сосредоточиться на более "реалистичной" и ближайшей цели – Луне. В частности, речь идет о подготовке к высадке и развитии лунной инфраструктуры.

Сам Маск признал, что достижение Марса в ближайшее время выглядит маловероятным и может лишь "отвлекать" ресурсы от более насущных задач.

