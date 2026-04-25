Эта страна ищет 55 000 рабочих с зарплатой до 7000 евро: нужны электрики и водители

Традиционные маршруты трудовой миграции в Европу теряют актуальность.

Для миллионов людей, стремящихся к карьере в Европе, в 2026 году направление меняется. Если до сих пор традиционными целями были Германия и Нидерланды, то новой точкой притяжения становится Ирландия. Островное государство, известное также как "Кремниевая долина Европы", массово расширяет свой рынок труда, чтобы покрыть дефицит кадров.

Ирландские власти уже объявили на рекрутинговых платформах о публикации вакансий для иностранцев, в рамках которых около 55 000 человек смогут получить как право на работу, так и вид на жительство. Зарплаты в определенных сферах могут достигать 7 000 евро в месяц, пишет Observator.

В Ирландии расположены европейские штаб-квартиры таких технологических гигантов, как Google, Apple, Meta и Microsoft. Быстрый рост экономики застал рынок труда врасплох, что привело к острой нехватке специализированных сотрудников не только в IT, но и в строительстве, здравоохранении, логистике и сфере услуг.

Чтобы исправить ситуацию, ирландское правительство расширило список критически важных профессий и упростило процесс выдачи виз для квалифицированных рабочих, в том числе для лиц из-за пределов Европейского Союза, пишет издание Sozcu.

Какие зарплаты предлагают работодатели

В технологическом секторе инженеры-программисты и специалисты по кибербезопасности имеют начальную зарплату в диапазоне от 6 000 до 7 500 евро в месяц.

В сфере здравоохранения медсестры и врачи-специалисты входят в число самых востребованных профессионалов. Медсестра или врач-специалист может достигать ежемесячного дохода, превышающего 7 000 евро, к которому могут добавляться различные бонусы или дополнительные выплаты.

В строительстве и инженерии зарплаты также высоки: начальники участков и инженеры-электрики зарабатывают, как правило, от 5 000 до 6 500 евро в месяц. Сварщики, сантехники или водители грузовиков могут зарабатывать от 3 500 до 4 500 евро в месяц.

Условия для подачи заявки

Самый важный шаг для получения работы – получение официального предложения от компании в Ирландии. После получения этого предложения процесс трудоустройства и получения разрешения на работу становится намного быстрее и проще.

Знание английского языка крайне важно, даже если официальный языковой тест требуется не всегда. Важно, чтобы кандидаты могли проходить собеседования на английском языке. Также наличие профессиональной квалификации, признанной на международном уровне, или диплома может дать значительное преимущество в процессе отбора.

Документы, необходимые для подачи заявки, включают: действующий загранпаспорт, утвержденный трудовой договор, резюме, дипломы или профессиональные сертификаты, а также справку о несудимости.

Для лиц, которым не удается сразу получить предложение о работе, Ирландия предлагает альтернативный вариант: виза Stamp 2 позволяет поступить в языковую школу по программе Work and Study, которая включает курс продолжительностью около 25 недель. В течение этого времени студенты могут легально работать до 20 часов в неделю, чтобы покрывать свои расходы на проживание.

Одновременно они могут искать постоянную работу с целью последующего перехода на разрешение на работу типа Stamp 1 или Stamp 4.

