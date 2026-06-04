Молодой инженер разработал магнитный цемент для построек будущего

Изобретение обещает произвести революцию в строительной отрасли, которая десятилетиями не претерпевала настоящих изменений.

29-летний аргентинский изобретатель Марко Агустин Секки разработал строительный материал под названием Ironplac, который способен превращать обычные стены в магнитные поверхности.

По словам изобретателя, технология может существенно упростить ремонт и организацию пространства в домах, офисах и других помещениях, пишет Ecoticias. Отмечается, что главная особенность Ironplac в том, что стены, покрытые им, позволяют крепить различные предметы при помощи магнитов без необходимости сверлить отверстия, использовать гвозди или шурупы. Таким образом, владельцы помещений смогут легко перемещать картины, инструменты, полки и другие комнатные аксессуары без повреждения внешней отделки.

Разработчик рассказал, что идея появилась из-за распространенной проблемы: каждый раз при перестановке мебели или изменении интерьера людям приходится сверлить стены, оставляя после себя пыль, отверстия и следы ремонта. Ironplac призван решить эту проблему.

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Согласно описанию проекта, материал представляет собой специальную смесь с железосодержащими и минеральными наполнителями. После нанесения покрытие сохраняет внешний вид обычной стены, но при этом способно удерживать предметы с магнитной основой.

При этом разработчик подчеркнул, что речь не идет об электрической или постоянно намагниченной поверхности. Стена начинает выполнять свою функцию только при контакте с магнитом, поэтому не притягивает случайные металлические предметы.

Эксперты отметили, что подобная технология может заинтересовать не только владельцев жилья, но и строительную отрасль в целом. Более гибкие интерьерные решения способны сократить количество ремонтных работ и строительных отходов, объем которых во всем мире остается огромным.

В настоящее время Ironplac находится на стадии испытаний и еще не поступил в продажу. По словам Секки, формула проходит международную патентную регистрацию, а разработка уже демонстрируется на пилотных строительных объектах.

Впрочем, перед массовым внедрением технологии предстоит ответить на ряд важных вопросов. Специалистам необходимо проверить, какую нагрузку способны выдерживать такие стены в течение длительного времени, как материал реагирует на влагу, перекрашивание и постоянное перемещение предметов.

Если испытания окажутся успешными, считают наблюдатели, привычка сверлить стены для каждой новой картины или полки может вскоре уйти в прошлое.

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