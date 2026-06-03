Зачем Саудовская Аравия импортирует песок, если почти полностью состоит из пустыни

Страны Ближнего Востока в целом являются одними из крупнейших импортеров песка в мире.

Ежегодно Саудовская Аравия тратит сотни тысяч долларов на импорт строительного песка. Хотя эти суммы незначительны в масштабах экономики, однако сам факт импорта песка в страну, которая буквально представляет собой огромную песчаную пустыню, может удивить. Но это не прихоть богатых саудитов, а суровая необходимость.

Как пишет Spacedaily, ключевая проблема заключается не в дефиците песка как такового, а в его физических свойствах. Мелкие зерна пустынного песка, сформированные ветром на протяжении тысячелетий, становятся слишком гладкими и округлыми, из-за чего они не способны создавать прочные связи с цементом. Вместо этого для строительства нужен другой тип песка – из рек, озер, морского дна или карьеров, где частицы имеют более "острую" форму.

В материале объясняется, что это является следствием базовых принципов материаловедения. Зерна песка, которые формируются в водной среде или при дроблении горных пород, имеют неровные поверхности и лучше сцепляются между собой. Это позволяет бетону набирать прочность.

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В то же время пустынный песок, по словам экспертов, ведет себя почти как шариковые подшипники, скользящие друг по другу вместо образования прочной структуры.

"Они красивы под микроскопом. Они почти непригодны для бетона", – отмечают авторы публикации.

Если использовать пустынный песок в строительстве, это приведет к появлению микропустот и снижению прочности конструкций. Именно поэтому для масштабных проектов, таких как небоскребы или искусственные острова, использование пустынного песка неприемлемо.

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Как писал УНИАН, цемент и бетон часто путают, хотя это разные материалы: цемент является лишь связующим веществом, тогда как бетон – это полноценный строительный материал. Бетон состоит из цемента, воды, песка и щебня или гравия, благодаря чему он выдерживает большие нагрузки и широко используется в строительстве фундаментов, дорог и сооружений.

Также мы рассказывали, что в Германии автомобильные мосты начали строить без бетонных опор. Вместо них используют уплотненный армированный грунт. Получается и дешевле, и экологичнее, но не хуже по прочности.

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