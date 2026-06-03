Обычное размещение холодильника на кухне уходит в прошлое: появилось новое решение

Это универсальное решение особенно подойдет для квартир, в которых кухня объединена с гостиной.

Долгие годы холодильник был символом современной кухни, который находился на виду, но сегодня все больше людей выбирают решение, позволяющее эффективно скрывать бытовую технику и создавать целостный дизайн.

В 2026 году этот тренд набирает популярность, пишет Kobieta. Дело в том, что кухня все чаще становится неотъемлемой частью гостиной и жилой зоны. Поэтому домовладельцы обращают внимание не только на функциональность, но и на внешний вид жилого пространства. Именно поэтому растет интерес к решениям, позволяющим скрыть бытовую технику и минимизировать количество броских элементов.

Долгое время популярным решением было размещение холодильника в нише между шкафами. Но его дверцы были видны и отличались по цвету от осталной кухонной мебели. Теперь наблюдается совершенно другая тенденция - холодильник полностью скрывается за фасадами, идентичными остальной кухонной мебели.

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Современная кухня напоминает единый блок и это главное отличие от предыдущих интерьерных решений. Бытовая техника становится практически невидимой, поскольку ее дверцы выглядят так же, как и остальная кухонная мебель. Это придает кухне более организованный и просторный вид.

Издание отметило, что популярность этого решения продиктована современными интерьерами, которые все чаще объединяют кухню и гостиную. В таком пространстве каждый предмет влияет на общее ощущение комнаты. Поэтому домовладельцы ищут способы уменьшить визуальный беспорядок. Интегрированные холодильники позволяют скрыть бытовую технику, что облегчает создание гармоничного пространства без видимых разделений между кухней и гостиной.

Однако, хотя интегрированные модели имеют много преимуществ, они не лишены и недостатков. Прежде всего, они требуют точного планирования на этапе проектирования кухни. Стоимость покупки и установки встроенного холодильника обычно выше, чем при использовании традиционных решений. Также следует учитывать надлежащую вентиляцию. Замена оборудования на другую модель может быть более сложной, поскольку часто требует модификации существующей мебели.

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