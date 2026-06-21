Эту часть моркови часто выбрасывают в мусор, хотя она полезна и вкусна

Ботва моркови содержит немало полезных веществ, в частности клетчатку, витамины и минералы.

В большинстве домохозяйств ботву моркови часто выбрасывают в мусор, но на самом деле это съедобный и универсальный ингредиент. Ее можно использовать в супах, соусах или даже салатах. К тому же это уменьшает количество кухонных отходов, пишет Mindmegette.

Многие люди до сих пор считают, что ботва моркови ядовита или, по крайней мере, непригодна для употребления. Однако это ошибочное мнение. Морковная ботва безопасна для употребления, хотя её вкус отличается от того, к чему мы привыкли по самому корнеплоду.

Его слегка пряный, слегка горьковатый аромат больше всего напоминает петрушку или рукколу. Поскольку ботва напрямую соприкасается с почвой, её всегда следует тщательно мыть перед использованием. Свежая, ярко-зеленая ботва лучше всего подходит для кулинарного использования, а любые сухие или пожелтевшие части следует удалять.

Видео дня

Ботва моркови также содержит клетчатку, витамины и минералы, а также растительные соединения, которые могут обладать антиоксидантными свойствами. Хотя они сами по себе не являются панацеей, они могут стать ценным дополнением к вашему ежедневному рациону в рамках сбалансированного питания.

Кулинарные способы использования морковной ботвы

Приготовьте из него песто

Один из самых известных способов использования морковной ботвы – приготовление песто. Смешав ботву в блендере с оливковым маслом, чесноком, тёртым сыром и любыми масличными семечками, мы получаем особый зелёный соус. Он прекрасно сочетается с макаронами, тостами или запеченными на гриле овощами.

Добавляйте в супы и бульоны

Подобно петрушке, ботва моркови также прекрасно подходит для супов. Мелко нарезанную зелень можно добавлять в овощной или мясной суп в последние минуты приготовления, но её также можно использовать при приготовлении бульона. Она придаёт блюду приятный, свежий вкус, при этом не приходится выбрасывать зелёную часть.

Используйте в качестве специи

Мелко нарезанной ботвой можно украсить салаты, крем-супы или даже бутерброды. Её вкус несколько более выраженный, чем у петрушки, поэтому сначала стоит добавлять её в небольшом количестве.

Добавляйте в соусы и кремы

Ботва моркови хорошо сочетается с сыром, йогуртом или соусами из сливочного сыра. Измельчённая зелень придаёт кремам свежий зелёный вкус, что делает её прекрасным дополнением к овощным жареным блюдам или тостам.

Как правильно хранить ботву моркови

Если вы не собираетесь использовать морковь сразу, зеленую часть лучше отрезать. Если оставить её, она быстрее вытянет влагу из корня, и морковь начнёт вянуть. Вымытые и высушенные листья можно хранить в холодильнике несколько дней, а также замораживать.

Подробнее о выращивании моркови

Ранее УНИАН писал о том, когда лучше всего сажать морковь, чтобы получить сладкий и обильный урожай. Отмечалось, что в этом процессе важную роль играет время посева. Если выбрать правильный период, корнеплоды будут крупнее, сочнее и слаще.

Также сообщалось, как понять, что морковь уже созрела и пора её собирать. Отмечалось, что если правильно выбрать время для сбора урожая, то морковь получится сочной и долго будет храниться.

Вас также могут заинтересовать новости: