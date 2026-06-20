Как понять, что морковь уже созрела и ее пора собирать: верные признаки

Если выбрать время для сбора урожая правильно, то морковь получится сочной и будет долго храниться.

Как известно, морковь не дозревает после выкапывания, поэтому важно собрать урожай вовремя. Если сделать это слишком рано, корнеплоды будут мелкими и недостаточно сладкими. Если передержать их в земле, они могут стать жёсткими и приобрести горьковатый вкус.

Как говорится на сайте Марты Стюарт, главный признак что морковь зрелая – верхняя часть корнеплода начинает выступать над поверхностью почвы. Также о готовности к сбору говорит крепкая зелёная ботва. Большинство сортов созревает через 60–75 дней после появления всходов, однако на практике этот срок нередко увеличивается ещё на 2–3 недели.

Перед сбором стоит слегка разгрести землю вокруг моркови и оценить размер корнеплода. Для большинства сортов оптимальный диаметр верхней части составляет около 2–2,5 см.

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Чтобы не повредить урожай, почву рекомендуется предварительно разрыхлить вилами или совком, а затем аккуратно вытянуть морковь за основание ботвы. Сразу после уборки зелень лучше обрезать, оставив около 1 см стебля. Это поможет сохранить сочность, сладость и хрусткость корнеплодов.

Для хранения морковь помещают в холодильник в пакет или герметичный контейнер. Мыть её лучше непосредственно перед употреблением. При правильном хранении урожай может оставаться свежим от нескольких недель до месяца.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какие продукты нужно хранить в холодильнике.

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