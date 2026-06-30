Бактерии из глубин Антарктиды могут эффективно бороться с меланомой, - новое исследование

Токсины, которые выделяют микроскопические обитатели ледяных вод, могут стать лекарством для людей.

Бактериальные токсины, вырабатываемые крошечными морскими организмами из Антарктиды, могут стать эффективным средством лечения меланомы - агрессивной формы онкологии. К такому выводу пришли исследователи из университета Южной Флориды (USF), пишет The Guardian.

Образцы беспозвоночных морских асцидий исследователи собрали во время экспедиции в один из самых отдаленных регионов мира. Там, в ледяных водах, на глубине примерно 40 м, асцидии процветают. Токсины нужны им для защиты от хищников. Но ученые считают, что могут "перепрофилировать" их для борьбы с меланомой. Исследования показали, что они убивали раковые клетки у мышей.

Конечно, это не означает, что подобные испытания можно проводить на людях. Если ученым удастся собрать несколько граммов этого вещества, они смогут провести более масштабное исследование на мышах. Возможно, перейти к другим животным. И только когда они смогут доказать безопасность, то начнут клинические испытания на людях. При этом даже в случае разработки препарата, все равно будут нужны дополнительные строго регулируемые испытания.

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Работа над разработкой токсинов для потенциального препарата против меланомы теперь будет проводиться в лабораториях. Причем часть этой работы уже ведется в партнерских институтах.

Ученые говорят, что о способности токсинов бороться с онкологией подозревали давно. Но теперь они лучше понимают, как бактерия, убивающая меланому, живет внутри микроорганизма, и каковы экологические взаимоотношения между ними.

Впереди у них лабораторный этап проекта, который будет включать попытку синтетического воспроизведения токсина. Дело в том, что вещества нужно довольно много даже на этапе испытаний, не говоря о будущих потребностях. И если собирать микроорганизмы в природе в необходимых количествах, это может принести вред экосистеме.

Исследования рака

Напомним, что о перспективном прорыве в сфере лечения рака рассказали еще одни исследователи: новая технология позволяет избирательно воздействовать на раковые клетки, оставляя здоровые практически неповрежденными. Ученые из Мельбурна заявили, что чрезвычайно малые металлические частицы - так называемые "наноточки" - могут распознавать и уничтожать в организме человека пораженные клетки. По словам ученых, это открывает новые возможности для создания более точных и щадящих методов терапии.

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