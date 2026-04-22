Умеют плавать и могут выполнять трюки: ветеринары назвали 7 забавных пород кошек

Существует множество причин, чтобы завести нового котика. Независимо от того, ищете ли вы нового пушистого члена семьи или кого-то, кто отпугивает мышей, всегда приятно иметь питомца с яркой индивидуальностью. Именно поэтому забавные породы кошек становятся прекрасными компаньонами, пишет Parade pets.
Издание отмечает, что забавные кошки не просто милые, а породы кошек с веселым характером также приносят в дом атмосферу веселья.
"Хотя каждая кошка – это индивидуальность, и можно найти забавную кошку независимо от породы, есть определенные виды, которые славятся своим веселым поведением больше других", – говорится в статье.
Издание рассказало, какие 7 пород кошек ветеринары считают забавными, с характером, как у комиков:
1. Девон-рекс
Девон-рекс известен своим озорным характером, благодаря чему эта забавная порода кошек создает веселую атмосферу вокруг себя. Если у вас есть такая кошка, знайте: она очень привязана к людям и обожает быть в центре внимания.
"Вы можете услышать, как девон-рекса называют "кошкой-липучкой". Это потому, что они любят держаться рядом со своими хозяевами и ищут теплое колено или даже садятся на плечо, вместо того чтобы сидеть одни", – рассказал ветеринар Чирл Бонк.
2. Сфинкс
Это не только веселые и забавные кошки, но и невероятно умные животные, которые обожают быть в центре внимания.
"Сфинксы часто являются одними из первых кошек, о которых вспоминают люди, когда думают о больших и игривых питомцах. Они также известны своей необычайной общительностью, любовью к вниманию и большой ласковостью", – отметила ветеринар Эйми Уорнер.
3. Абиссинская кошка
Эта порода обладает безграничной энергией. Они обожают играть и шутить со своими хозяевами.
"Эти веселые кошки предпочитают компанию людей одиночеству и часто следуют за хозяевами из комнаты в комнату", – поделился Бонк.
Однако не стоит ожидать, что эта игривая порода кошек будет особенно любить объятия, поскольку для этого у них слишком много энергии.
4. Манчкин
По словам ветеринаров, кошки породы манчкин – это "такси" в мире кошек. Кошки этой породы имеют короткие лапки, что придает им вид котенка. Добавляется, что и характер у них тоже такой же.
"Эти кошки обожают играть и играют всю жизнь. Благодаря своему общительному нраву они привлекут к игре любого партнера, которого только смогут найти", – предупредил Бонк.
5. Корниш-рекс
Эта порода особенно известна своей любовью к вниманию, общительным темпераментом и высокой коммуникабельностью. Вы можете быть уверены, что корниш-рекс всегда будет рядом, независимо от того, что происходит в вашем доме.
Уорнер также подчеркивает интеллект этой породы, отмечая, что корниш-рекс можно научить разнообразным трюкам.
6. Балинез
По сути, это сиамская кошка с длинной шерстью и таким же общительным характером. Балинезы очень общительны и обожают "разговаривать" с окружающими людьми, благодаря чему они выделяются среди других пород кошек своим голосистым и привлекательным темпераментом.
7. Бенгальская кошка
Она выглядит как миниатюрная дикая кошка, и это не случайно. Это гибрид азиатской леопардовой кошки и домашних кошек.
Но хотя эта кошка и выглядит круто, она просто любит развлекаться – как на суше, так и в воде. В статье отмечается, что, подобно абиссинским кошкам, эти животные с веселым характером обожают воду и даже умеют плавать.
