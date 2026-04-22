Умеют плавать и могут выполнять трюки: ветеринары назвали 7 забавных пород кошек

Ветеринары отметили, что есть определенные породы кошек, которые славятся своим веселым нравом больше других.

Существует множество причин, чтобы завести нового котика. Независимо от того, ищете ли вы нового пушистого члена семьи или кого-то, кто отпугивает мышей, всегда приятно иметь питомца с яркой индивидуальностью. Именно поэтому забавные породы кошек становятся прекрасными компаньонами, пишет Parade pets.

Издание отмечает, что забавные кошки не просто милые, а породы кошек с веселым характером также приносят в дом атмосферу веселья.

"Хотя каждая кошка – это индивидуальность, и можно найти забавную кошку независимо от породы, есть определенные виды, которые славятся своим веселым поведением больше других", – говорится в статье.

Издание рассказало, какие 7 пород кошек ветеринары считают забавными, с характером, как у комиков:

1. Девон-рекс

Девон-рекс известен своим озорным характером, благодаря чему эта забавная порода кошек создает веселую атмосферу вокруг себя. Если у вас есть такая кошка, знайте: она очень привязана к людям и обожает быть в центре внимания.

"Вы можете услышать, как девон-рекса называют "кошкой-липучкой". Это потому, что они любят держаться рядом со своими хозяевами и ищут теплое колено или даже садятся на плечо, вместо того чтобы сидеть одни", – рассказал ветеринар Чирл Бонк.

2. Сфинкс

Это не только веселые и забавные кошки, но и невероятно умные животные, которые обожают быть в центре внимания.

"Сфинксы часто являются одними из первых кошек, о которых вспоминают люди, когда думают о больших и игривых питомцах. Они также известны своей необычайной общительностью, любовью к вниманию и большой ласковостью", – отметила ветеринар Эйми Уорнер.

3. Абиссинская кошка

Эта порода обладает безграничной энергией. Они обожают играть и шутить со своими хозяевами.

"Эти веселые кошки предпочитают компанию людей одиночеству и часто следуют за хозяевами из комнаты в комнату", – поделился Бонк.

Однако не стоит ожидать, что эта игривая порода кошек будет особенно любить объятия, поскольку для этого у них слишком много энергии.

4. Манчкин

По словам ветеринаров, кошки породы манчкин – это "такси" в мире кошек. Кошки этой породы имеют короткие лапки, что придает им вид котенка. Добавляется, что и характер у них тоже такой же.

"Эти кошки обожают играть и играют всю жизнь. Благодаря своему общительному нраву они привлекут к игре любого партнера, которого только смогут найти", – предупредил Бонк.

5. Корниш-рекс

Эта порода особенно известна своей любовью к вниманию, общительным темпераментом и высокой коммуникабельностью. Вы можете быть уверены, что корниш-рекс всегда будет рядом, независимо от того, что происходит в вашем доме.

Уорнер также подчеркивает интеллект этой породы, отмечая, что корниш-рекс можно научить разнообразным трюкам.

6. Балинез

По сути, это сиамская кошка с длинной шерстью и таким же общительным характером. Балинезы очень общительны и обожают "разговаривать" с окружающими людьми, благодаря чему они выделяются среди других пород кошек своим голосистым и привлекательным темпераментом.

7. Бенгальская кошка

Она выглядит как миниатюрная дикая кошка, и это не случайно. Это гибрид азиатской леопардовой кошки и домашних кошек.

Но хотя эта кошка и выглядит круто, она просто любит развлекаться – как на суше, так и в воде. В статье отмечается, что, подобно абиссинским кошкам, эти животные с веселым характером обожают воду и даже умеют плавать.

