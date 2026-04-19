Как долго кот может помнить своего хозяина: ученые провели исследование

Память кошек удивляет как ученых, так и их владельцев. Эти животные обладают острыми когнитивными способностями, из-за чего люди задумываются: действительно ли кошки могут помнить их годами? На этот вопрос ответило издание Futura.

Сложность кошачьей памяти

Несмотря на свою загадочность, кошки обладают гораздо более сложными способностями к запоминанию, чем ранее считалось.

"Их память одновременно избирательна и поразительно эффективна, играя жизненно важную роль в том, как они выживают и взаимодействуют - не только с нами, но и со своим окружением", - отмечается в материале.

Японское исследование, проведенное в 2017 году, рассказало о способности кошек запоминать как "где", так и "что". В этом исследовании кошки показали, что могут вспомнить, где были размещены миски с едой, даже после 15-минутного перерыва. Поэтому такое открытие доказывает их сильную кратковременную и пространственную память.

Также ученые считают, что кошки могут запоминать самую важную информацию примерно на три года. Это не означает, что они забывают все после этого периода, а то, что они сохраняют в памяти то, что больше всего способствует их благополучию и выживанию.

Роль эмоциональных связей и обонятельной памяти

Однако привязанность кота к своему хозяину может длиться значительно дольше, чем три года, которые в основном считаются пределом его долговременной памяти.

"Это явление объясняется силой эмоциональных ассоциаций, формирующихся в течение времени, проведенного вместе. Положительные впечатления, повторяющиеся годами, оставляют длительный след в сознании кота (поэтому не забывайте давать ему лакомства!)", - подчеркнули в издании.

Даже после длительной разлуки кот может узнать своего бывшего хозяина благодаря исключительному обонянию.

Память кошек: создана для выживания (и, возможно, для объятий)

Память кошек работает иначе, чем наша, однако она очень хорошо приспособлена к кошачьим потребностям. Кошки запоминают самое важное, забывают мелочи и используют эту способность для ориентации в окружающей среде, сохраняя эмоциональные связи со своими человеческими спутниками.

Другие интересные факты о кошках

Ранее ученые выяснили, почему кошки не доедают свою еду. По их словам, аппетит кошек ослабевает, когда они привыкают к запаху еды, тогда как новый аромат побуждает их к еде.

Также стало известно, почему кошки мяукают, тогда как львы и тигры рычат. Как оказалось, в этом случае все решает строение горла животного.

