Обычный кофе полезнее, чем без кофеина, или нет: диетологи объяснили все нюансы

Оказалось, польза почти одинакова – и дело не в кофеине.

Польза для здоровья от регулярного употребления кофе хорошо задокументирована – и это еще до утреннего заряда бодрости от кофеина, на который полагаются столь многие. Но если сравнивать кофе без кофеина и обычный кофе, действительно ли один полезнее другого, если оставить в стороне содержание кофеина?

Оказывается, основное различие между обычным кофе и кофе без кофеина в том, что в кофе без кофеина зёрна проходят процесс, при котором кофеин извлекается ещё до обжарки, пишет Prevention со ссылкой на дипломированного диетолога Анар Аллидину.

Этот процесс удаляет не весь кофеин, но приближается к этому. "Кофе без кофеина обычно содержит около 2–10 миллиграммов кофеина на чашку объёмом 240 мл – в зависимости от типа зёрен и метода декофеинизации", – заявляет дипломированный диетолог Вики Кёниг. По ее словам, заваренный кофе, как правило, содержит примерно 95–165 мг кофеина на чашку объёмом 240 мл.

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Есть ли другие важные различия между кофе без кофеина и обычным кофе, о которых стоит знать? Вот как они сравниваются по содержанию питательных веществ, возможным недостаткам и общей пользе для здоровья.

Кофе без кофеина против обычного - что полезнее

Полезен ли кофе? Если коротко – да. Кофейные зёрна невероятно богаты антиоксидантами, а именно полифенолами, хлорогеновой кислотой и феруловой кислотой. Хотя кофеин действительно приносит пользу здоровью, большая часть преимуществ, которые можно получить от кофе, исходит именно от этих мощных растительных соединений, которые не извлекаются в процессе декофеинизации.

Это значит, что кофе без кофеина по-прежнему приносит все те же преимущества, что и обычный просто без стимулирующего эффекта, подчеркивает Аллидина.

Кёниг соглашается. "Многочисленные исследования указывают на то, что как кофе с кофеином, так и без него связаны со снижением смертности от всех причин, – заявляет она. – Это подтверждает мнение, что наблюдаемую пользу для здоровья обеспечивают некофеиновые соединения. В кофе, помимо кофеина, более 100 различных соединений!"

По данным UCLA Health, обзоры исследований о кофе подтвердили, что и кофе без кофеина, и кофе с кофеином содержат эти полезные соединения и могут приносить многие из тех же преимуществ для здоровья.

Польза от употребления кофе

Так в чём же заключаются все эти впечатляющие преимущества? Польза кофе для здоровья доказана в исследованиях снова и снова. Данные показывают, что регулярное употребление кофе может:

снижать риск развития диабета 2-го типа

снижать частоту хронической болезни почек

помогать жить дольше

снижать риск заболеваний печени

снижать риск инфаркта и инсульта

улучшать здоровье кишечного микробиома

бороться с воспалением

замедлять когнитивный спад

Хотя кофеин действительно играет роль в некоторых из этих преимуществ, он – лишь одно из полезных соединений в кофе, поддерживающих общее здоровье.

Поэтому многие из этих преимуществ вы, скорее всего, получите независимо от того, выберете вы обычный кофе или без кофеина.

Возможные недостатки кофе без кофеина

Кофе без кофеина и обычный, вероятно, обладают одинаковой пользой, но у них есть несколько различающихся недостатков, которые стоит учитывать.

Хотя кофе без кофеина всё же содержит небольшое количество кофеина, его, скорее всего, недостаточно, чтобы придать заряд энергии, если вы рассчитываете получить его от чашки.

С другой стороны, Кёниг отмечает, что если вы особенно чувствительны к кофеину, даже той концентрации, что есть в кофе без кофеина (в зависимости от заваривания), может хватить, чтобы вызвать побочные эффекты вроде дрожи.

Возможные недостатки обычного кофе

Что касается обычного кофе, то с потреблением кофеина связаны определённые риски. "Возбуждение, тревожность, учащённое сердцебиение, дискомфорт в груди, желудочно-кишечные расстройства, бессонница и нервозность иногда возникают при употреблении обычного кофе", – заявляет Кёниг, добавляя, впрочем, что чаще это происходит после чрезмерного потребления кофеина (более шести чашек кофе в день) или у пожилых людей.

Кофеин также вызывает привыкание, говорит она, и "резкое изменение или сокращение потребления кофе с кофеином может вызвать симптомы отмены".

Есть также ряд людей, которым следует избегать или ограничивать кофеин, согласно Национальной медицинской библиотеке. К ним относятся беременные и кормящие, люди с нарушениями сна, мигренями, тревожностью, аритмией или высоким давлением, а также те, кто принимает лекарства, способные усиливать побочные эффекты кофеина, – например, стимуляторы.

Итог

Подавляющее большинство преимуществ кофе для здоровья исходит от антиоксидантов и растительных соединений в напитке, которые содержатся почти в равных концентрациях как в кофе без кофеина, так и в кофе с кофеином.

Это значит, что – при условии, что вы не пьёте больше пяти-шести чашек в день, – ни кофе без кофеина, ни обычный не полезнее друг друга.

Важно отметить: если вы добавляете в кофе много сладких подсластителей или сливок, польза начинает снижаться – независимо от того, пьёте вы обычный кофе или без кофеина. Тем не менее оба могут быть частью здорового рациона.

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