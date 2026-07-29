Диетологи назвали напиток, который стоит пить каждый день для здоровья печени

Диетологи назвали кофе напитком, который может поддерживать здоровье печени. Исследования показывают, что его регулярное употребление может снижать риск фиброза. Однако польза зависит и от способа приготовления, пишет rynekzdrowia.pl.

Многие научные исследования указывают на связь между регулярным употреблением кофе и более низким риском жировой болезни печени, образования рубцовой ткани (фиброза) в печени.

Фиброз печени – это процесс, который может привести к циррозу. На ранних этапах его не только можно остановить, но и обратить вспять. Считается, что кофеин в кофе может противодействовать образованию рубцовой ткани в печени. Диетолог Джилл Макнатт объясняет, что кофеин нарушает сигналы, стимулирующие воспалительные процессы и образование рубцов.

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"Это может частично объяснить, почему эта польза так последовательно наблюдается при различных типах заболеваний печени", – отмечает она.

Это действие подтверждают и исследования. Издание приводит результаты метаанализа, в котором оценивались 11 исследований. Учёные установили, что употребление кофе было связано с на 35% более низким риском развития значительного фиброза печени по сравнению с людьми, которые не пили кофе. Исследования показывают, что наибольший защитный эффект обеспечивает употребление 2–3 чашек кофе в день.

Какой кофе лучше всего для печени

Способ приготовления кофе имеет большое значение, если речь идет о его полезных для здоровья свойствах. Лучшим вариантом считается черный кофе без добавления сахара или подсластителей.

Исследования показывают, что у людей, регулярно пьющих несладкий кофе, риск хронических заболеваний печени ниже. В то же время добавление сахара или искусственных подсластителей связывают с более высоким риском, особенно среди тех, кто употребляет много кофе.

Подробнее о влиянии кофе на здоровье

Ранее диетологи объяснили, полезнее ли обычный кофе, чем кофе без кофеина. Как выяснилось, основное отличие между обычным кофе и кофе без кофеина заключается в том, что в кофе без кофеина зерна проходят процесс, в ходе которого кофеин удаляется ещё до обжарки.

Также ученые заявили, что кофе может помочь организму бороться со стрессом и старением. Учёные заметили, что определённые соединения, содержащиеся в кофе, могут активировать рецептор NR4A1, который приобретает всё большее значение в исследованиях старения, реакций на стресс и заболеваний.

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