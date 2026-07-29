Диетологи назвали напиток, который стоит пить каждый день для здоровья печени

Способ приготовления кофе имеет большое значение, если речь идет о его пользе для здоровья.

Диетологи назвали кофе напитком, который может поддерживать здоровье печени. Исследования показывают, что его регулярное употребление может снижать риск фиброза. Однако польза зависит и от способа приготовления, пишет rynekzdrowia.pl.

Многие научные исследования указывают на связь между регулярным употреблением кофе и более низким риском жировой болезни печени, образования рубцовой ткани (фиброза) в печени.

Фиброз печени – это процесс, который может привести к циррозу. На ранних этапах его не только можно остановить, но и обратить вспять. Считается, что кофеин в кофе может противодействовать образованию рубцовой ткани в печени. Диетолог Джилл Макнатт объясняет, что кофеин нарушает сигналы, стимулирующие воспалительные процессы и образование рубцов.

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"Это может частично объяснить, почему эта польза так последовательно наблюдается при различных типах заболеваний печени", – отмечает она.

Это действие подтверждают и исследования. Издание приводит результаты метаанализа, в котором оценивались 11 исследований. Учёные установили, что употребление кофе было связано с на 35% более низким риском развития значительного фиброза печени по сравнению с людьми, которые не пили кофе. Исследования показывают, что наибольший защитный эффект обеспечивает употребление 2–3 чашек кофе в день.

Какой кофе лучше всего для печени

Способ приготовления кофе имеет большое значение, если речь идет о его полезных для здоровья свойствах. Лучшим вариантом считается черный кофе без добавления сахара или подсластителей.

Исследования показывают, что у людей, регулярно пьющих несладкий кофе, риск хронических заболеваний печени ниже. В то же время добавление сахара или искусственных подсластителей связывают с более высоким риском, особенно среди тех, кто употребляет много кофе.

Подробнее о влиянии кофе на здоровье

Ранее диетологи объяснили, полезнее ли обычный кофе, чем кофе без кофеина. Как выяснилось, основное отличие между обычным кофе и кофе без кофеина заключается в том, что в кофе без кофеина зерна проходят процесс, в ходе которого кофеин удаляется ещё до обжарки.

Также ученые заявили, что кофе может помочь организму бороться со стрессом и старением. Учёные заметили, что определённые соединения, содержащиеся в кофе, могут активировать рецептор NR4A1, который приобретает всё большее значение в исследованиях старения, реакций на стресс и заболеваний.

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