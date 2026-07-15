Не только кофе: названы 5 сортов чая, которые заряжают энергией на весь день

Чай - один из самых популярных напитков в мире.

Чай дает естественный прилив энергии благодаря содержанию кофеина и других соединений, входящих в состав чайных листьев. Некоторые сорта этого напитка лучше подходят для утреннего бодрости или в качестве поддержки перед тренировкой, тогда как другие могут помочь сохранить концентрацию внимания во второй половине рабочего дня. Об этом пишет verywell health.

Зеленый чай "Матча"

Его выращивают таким образом, чтобы увеличить содержание в нём L-теанина, кофеина, хлорофилла и катехинов. Этот чай известен своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, многие из которых подтверждены научными исследованиями.

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"Матча также содержит больше аминокислоты, способствующей расслаблению, - L-теанина, - чем другие сорта чая. L-теанин также замедляет всасывание кофеина, что обеспечивает равномерное и длительное высвобождение энергии", - отмечается в сообщении.

Йерба-мате

Этот чай изготавливают из листьев дерева, растущего в Южной Америке. Большая часть этого напитка потребляется в Бразилии, поэтому в других частях мира его найти сложнее.

"Алкалоид под названием теобромин, содержащийся в йерба-мате, улучшает память и концентрацию внимания, благодаря чему этот напиток является идеальным выбором для повышения энергии в течение рабочего дня. Метилксантины, содержащиеся в йерба-мате, - в частности кофеин, теобромин и теофиллин - способствуют физической активности и снижают утомляемость. Именно поэтому йерба-мате также является популярным напитком, который употребляют перед тренировкой", - говорится в материале.

Черный чай

Традиционный черный чай имеет различные вкусовые вариации и широко доступен во всем мире. Он отличается от других видов чая тем, что содержит соединения, называемые теафлавинами. В частности, исследования на животных показали, что они действуют как стимуляторы.

"В одном исследовании ежедневное употребление от 1 до 4 чашек черного чая защищало от депрессии, вероятно, благодаря кофеину. Депрессия может вызывать у людей чувство усталости, поэтому черный чай может помочь повысить уровень энергии у людей, склонных к этому состоянию", - отмечает verywell health.

Белый чай

Белый чай содержит кофеин, но в меньшем количестве, чем матча, мате, зеленый и черный чаи.

"Более низкое содержание кофеина может сделать белый чай лучшим выбором для людей, чувствительных к кофеину, или тех, кто ищет чай с меньшим содержанием кофеина. Некоторые сорта белого чая содержат столько же или даже больше L-теанина, чем черный чай, благодаря чему белый чай обеспечивает аналогичное длительное высвобождение энергии в течение нескольких часов", - утверждается в публикации.

Улун

Чай улун составляет лишь около 2% от всего чая, потребляемого в мире, и в основном ассоциируется с азиатскими культурами. Также появились новые исследования о пользе чая улун для здоровья, которые доказывают, что он обладает противовоспалительными свойствами.

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Как писал УНИАН, персики могут дать больше энергии, если есть их в нужное время. Как оказалось, перекус ими во второй половине дня может обеспечить необходимую поддержку стабильного уровня сахара в крови.

Также диетологи объяснили, сколько миндаля можно есть ежедневно. Известно, что миндаль богат ненасыщенными жирами, клетчаткой, белком, магнием и другими питательными веществами, которые способствуют его полезным свойствам.

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