Хрустящий овощ почти полностью состоит из воды: чем он полезен для сердца и давления

Сельдерей содержит витамин K, который играет важную роль в метаболизме костей.

Сельдерей - овощ из семейства сельдерейных, родственный моркови, петрушке и укропу. Она содержит очень мало калорий (примерно 14-16 ккал на 100 г), но много калия - около 260 мг на 100 г. Благодаря этому сельдерей поддерживает нормальное артериальное давление, мышцы и нервную систему. Также этот овощ содержит ценные растительные соединения и клетчатку. Об этом пишет Planeta.PL.

Преимущества листового сельдерея

Этот овощ обеспечивает организм жидкостью, ведь он на 95% состоит из воды, благодаря чему помогает восполнять запасы жидкости, особенно во время жары или физических нагрузок.

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Кроме того, сельдерей поддерживает работу сердца и нормализует артериальное давление, поскольку содержит калий, полифенолы с антиоксидантным действием, а также фталиды, которые, по данным исследований, потенциально способствуют расслаблению сосудов.

Также сельдерей содержит апигенин, лютеолин и фенольные кислоты, которые помогают организму нейтрализовать окислительный стресс.

В то же время этот овощ поддерживает работу кишечника благодаря клетчатке, которая способствует регулярному стулу, помогает поддерживать здоровую микробиоту и служит питательной основой для некоторых полезных кишечных бактерий.

Сельдерей также содержит витамин K, который важен для метаболизма костей и участвует в нормальном свертывании крови.

В свою очередь, сельдерей помогает контролировать вес, ведь он содержит мало калорий, но много воды, а также клетчатку, благодаря чему является хорошим выбором для диеты.

Как включить сельдерей в рацион?

Проще всего есть её сырой в качестве хрустящей закуски - отдельно, с хумусом, пастой из авокадо или йогуртовым соусом. Также она прекрасно подходит в качестве добавки к салатам, бутербродам, рапам и творогу, нарезанной ломтиками.

"Её также можно добавлять в овощные и фруктовые коктейли, например, с яблоком, огурцом, лимоном или имбирем. В горячих блюдах сельдерей прекрасно обогащает вкус супов, соусов, гуляшей, ризотто и блюд, приготовленных в одной посуде, придавая им легкий травяной аромат. Чтобы регулярно пользоваться её преимуществами, стоит включать сельдерей в рацион несколько раз в неделю небольшими порциями, например, в качестве дополнения к блюду или здорового перекуса между приемами пищи", - советуют в материале.

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