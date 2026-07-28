Как правильно хранить картофель дома: старинный способ, которым пользовались наши бабушки

Известно, что магазинный картофель редко хранится дольше двух недель.

Несмотря на то, что картофель является основным продуктом питания, сохранить его свежим дольше, чем на несколько недель, может оказаться сложной задачей. В результате очень часто, заглянув в кладовую, можно обнаружить, что картофель позеленел и пророс, или, что еще хуже, размяк и заплесневел. Однако, как пишет Винс, есть старинный способ, который может избавить нас от необходимости выбрасывать испорченные мешки с картошкой в мусор.

"Наши бабушки и дедушки, которые выращивали картофель, знают: когда мы выкапываем картофель из земли, его можно просто положить в картонную коробку и поставить в темную комнату", - отмечается в материале.

В то же время картофель из магазина редко хранится дольше двух недель. Главной причиной этого является полиэтиленовый пакет, в котором овощ запотевает, что запускает процесс гниения. Поэтому первым и самым важным шагом является извлечение картофеля из полиэтиленового пакета сразу после возвращения домой.

Видео дня

"Поскольку магазинный картофель моют перед продажей, вторым шагом должно быть то, чтобы дать ему высохнуть. Далее нам действительно не остается ничего другого, как взять картонную коробку. На этом этапе появляется еще одна важная задача. Соберите немного земли из огорода и оставьте её на один день под прямыми солнечными лучами, чтобы она точно полностью высохла. Много ее не нужно, только столько, чтобы картофель был покрыт тонким слоем земли", - посоветовали в публикации.

В конце концов, стоит позаботиться о том, чтобы клубни не соприкасались друг с другом. Лучшим решением для этого служит газетная бумага, с помощью которой можно отделить отдельные "ярусы" в коробке. Если под рукой нет достаточно газетной бумаги, разделите клубни друг от друга слоем сухой земли.

"Благодаря этой простой, старинной технике магазинный картофель можно хранить свежим даже до года - если, конечно, выдержите и не съедите его к тому времени!" - подчеркнули в материале.

Другие советы экспертов

Ранее эксперт объяснил, нужно ли выключать холодильник и стиральную машину во время грозы. Во время обычных гроз нет необходимости отключать крупную бытовую технику от сети, другое дело - если вас застает ураган или наводнение.

Кроме того, стало известно, как быстро высушить одежду в квартире. В частности, в таком случае большое значение имеет расстояние между вещами на вашей сушильной решетке.

Вас также могут заинтересовать новости: