Не только вода и соль: что добавить во время варки кукурузы, чтобы она была мягкой и сочной

Два дополнительных ингредиента сделают кукурузу намного вкуснее.

Вареная кукуруза – это крайне вкусное лакомство, однако неправильный процесс приготовления может все испортить. Традиционно большинство варят кукурузу просто в подсоленной воде, однако в результате часто получаются сухие и твердые зерна, которые совершенно невозможно есть. Однако существует один простой трюк, который сделает зерна кукурузы сочными, мягкими и тающими во рту.

Как пишет blikk.hu, секрет идеальной вареной кукурузы – добавление молока и сливочного масла в воду для варки.

Это сочетание молока и сливочного масла придает кукурузным зернам особую мягкость и более насыщенный вкус. Сливочное масло обволакивает зерна и сохраняет их сочность, а молоко еще больше подчеркивает их естественную сладость. В результате кукуруза, приготовленная таким способом, получается более кремовой, мягкой и намного вкуснее, чем при обычном способе варки.

Видео дня

Ингредиенты для идеальной вареной кукурузы

5 молодых початков кукурузы

1 литр воды

200 мл цельного молока

115 г сливочного масла

1 чайная ложка соли

Как приготовить тающую во рту кукурузу

Сначала удалите шелуху и волокна с зерен кукурузы, затем, при необходимости, разрежьте початки пополам, чтобы они легче помещались в кастрюлю.

Доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь и добавьте молоко и сливочное масло. Подождите, пока масло полностью растает и смешается с жидкостью.

Затем добавьте кукурузу, посолите, частично накройте кастрюлю крышкой и варите около десяти минут, или пока зерна не станут мягкими.

В результате получается ароматная, вкусная вареная кукуруза, чья нежная текстура и аромат заставят всех сразу же захотеть еще один початок.

Если хотите приготовить кукурузу ещё быстрее, можете сделать это в микроволновке.

Поместите до трёх початков в микроволновку и нагревайте на полной мощности около 12 минут. Листья создают естественную паровую камеру, поэтому кукуруза остаётся сочной и мягкой. Когда она приготовится, аккуратно снимите листья.

Раньше фермеры объяснили, как правильно выбрать самую свежую и вкусную кукурузу в магазине.

Вас также могут заинтересовать новости: