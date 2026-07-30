Какими способами лучше всего разогревать початки, чтобы не испортить их вкус и текстуру.

Иногда после пикника или вчерашнего ужина остается готовая кукуруза. Конечно, ее можно нарезать и использовать в салатах, рагу или добавить в суп. Но она также будет вкусной и в разогретом виде. Если вы не знаете, как разогреть уже вареную кукурузу, сделать это можно несколькими простыми способами, которые предлагает сайт Southern Living.

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Несъеденные остатки лучше всего завернуть в пищевую пленку или положить в отдельный пакет. В таком виде они могут храниться в холодильнике три-четыре дня. Однако лучше съесть ее до того, как зерна начнут сморщиваться и терять сочность.

Можно ли греть кукурузу, чтобы она вновь стала аппетитной

Готовый продукт можно разогревать без потери вкуса. Для этого подойдут микроволновая печь, духовка или кастрюля с горячей водой. Главное – не перегревать початки, чтобы зерна не стали сухими и жесткими. При правильном разогреве они сохранят сочность, аромат и приятную текстуру. Лучше всего с этим справится нагретая до 175 градусов духовка. Уже через 10 минут у вас будет готовый перекус.

Перед тем, как отправить кукурузу в духовку, заверните ее в фольгу – каждый кусочек отдельно. Внутрь добавьте кусочек сливочного масла, соль, перец и другие приправы по желанию, а также чайную ложку воды (некоторые повара предпочитают добавлять молоко вместо воды). Как следует оберните початки фольгой и закрутите концы, чтобы пар не мог выходить.

Поместите заготовки в духовку примерно на пять-семь минут. После этого откройте один конвертик, и если содержимое недостаточно прогрелось, заверните его обратно и поставьте в духовку. Как только кукуруза достигнет желаемой температуры, она готова к употреблению.

Как размягчить уже вареную кукурузу на плите

Далеко не всегда хочется включать духовку в летнюю жару. Если вчерашний перекус пролежал ночь в холодильнике и стал менее сочным, разогрев в горячей воде – один из лучших способов вернуть ему мягкость. И сделать это достаточно просто:

Доведите кастрюлю с водой до кипения. Затем аккуратно опустите в нее початки. Можно использовать кулинарные щипцы, чтобы не обжечься.

Доведите воду до кипения и варите, пока они полностью не прогреются. Поскольку они уже предварительно отварены, это займет менее пяти минут.

Выключите огонь. С помощью щипцов выньте кукурузу из горячей воды и выложите на сервировочное блюдо.

При желании можно смазать каждую порцию сливочным маслом прежде, чем солить. Также можно использовать любые другие приправы по вкусу.

Можно ли греть вареную кукурузу в микроволновке, и почему это требует осторожности

Разогреть готовую кукурузу можно и в микроволновке. Однако в этом способе есть некоторые особенности. Нельзя просто закинуть початок в микроволновую печь и пойти заниматься своими делами: продукт может перегреться за считанные секунды. Поэтому действовать нужно следующим образом:

Положите кукурузу на тарелку, подходящую для использования в микроволновой печи, и накройте влажным бумажным полотенцем.

Разогревайте ее в микроволновой печи с интервалами по 20 секунд, переворачивая после каждого раза, пока она не прогреется. Это поможет зернам прогреться, а не просто расколоться.

Время, которое понадобится для разогрева, зависит от размера початка и мощности микроволновки. Обычно это занимает до двух минут. Но проверять ее нужно каждые 20 секунд, а при необходимости переворачивать.

Неожиданные способы, как подогреть вареную кукурузу на ужин

Если вы готовите стейки, бургеры или жарите шашлык, и у вас разогрет гриль или догорают угли в мангале, то вы можете разогреть кукурузу этим способом. Заодно это улучшит ее вкус.

Прежде чем положить початки в гриль или на решетку мангала смажьте каждый из них обычным или растопленным сливочным маслом. Гриль при этом должен быть разогрет до средней температуры. Если вы используете мангал с углем, разместите их подальше от чрезмерно разогретых углей или открытого огня. Поворачивайте кочаны каждые 30 секунд в течение как минимум двух минут. Оставьте на гриле или мангале, пока она полностью не прогреется.

Аэрогриль – это также быстрый и удобный способ разогреть кукурузу. Для этого даже не требуется масло. Подготовьте ее, пока аэрогриль разогревается до 175°C: положите каждый кусочек на небольшой лист алюминиевой фольги. Добавьте 1 чайную ложку воды, затем плотно оберните початки фольгой. Закрутите концы, чтобы пар оставался внутри. Поместите конвертики в корзину аэрогриля и готовьте от трех до четырех минут или до полного прогревания.

А если вы достали из морозилки замороженную кукурузу, то быстро разогреть ее к ужину можно на плите. Для этого закипятите большую кастрюлю воды и положите заморозку прямо в кипяток. Накройте крышкой, уменьшите огонь до минимума и варите 8-10 минут.

Когда початки хорошо прогреются, выньте их из воды. А выложив на сервировочное блюдо, приправьте солью, перцем, маслом и другими специями.

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