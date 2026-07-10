Какие напитки помогут поддерживать здоровье кишечника: перечислены 8 видов

Напитки с высоким содержанием сахара могут негативно влиять на здоровье кишечника.

Кишечник выполняет не только функцию переваривания пищи, он влияет на настроение, состояние иммунной системы и даже на массу тела, пишет Health.

Издание отмечает, что, учитывая всю эту роль, очень важно поддерживать здоровье кишечника. Однако некоторые напитки – особенно те, что содержат много сахара, – могут негативно влиять на него.

В статье говорится, что функциональные напитки, содержащие пробиотики, витамины и другие питательные вещества, могут помочь поддерживать здоровый баланс полезных бактерий:

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1. Кефир

Кефир – это кисловатый ферментированный молочный напиток, содержащий целых 50 видов пробиотических бактерий. Среди них – молочнокислые бактерии, которые способствуют поддержанию здоровья кишечника.

На сайте MDPI говорится, что в процессе ферментации также образуются полезные соединения, такие как органические кислоты, которые могут замедлять размножение вредных бактерий в кишечнике.

2. Комбуча

Комбуча – это газированный напиток, который получают путем ферментации чая и сахара с помощью смеси бактерий и дрожжей. В результате этого процесса образуются пробиотики, органические кислоты и антиоксиданты, которые совместно способствуют улучшению здоровья кишечника.

Комбуча также содержит антиоксидантные соединения – полифенолы из чая, которые могут способствовать росту полезных кишечных бактерий.

Как отмечает ScienceDirect, эти антиоксиданты также могут защищать клетки от повреждений и предотвращать хронические заболевания, такие как рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

3. Сливовый сок

Сливовый сок хорошо известен своими полезными свойствами для здоровья пищеварительной системы. Он содержит сорбитол – природный сахарный спирт, который помогает притягивать воду в кишечник и стимулирует дефекацию.

Он также содержит небольшое количество клетчатки и полифенолов, которые могут способствовать поддержанию кишечной микрофлоры и пищеварению.

4. Напиток с яблочным уксусом

Яблочный уксус содержит уксусную кислоту, которая может действовать подобно пробиотикам, способствуя развитию полезных кишечных бактерий и предотвращая размножение вредных бактерий.

Он также может способствовать пищеварению, повышая кислотность желудка, что помогает организму эффективнее расщеплять пищу.

При этом издание отмечает, что, поскольку яблочный уксус обладает высокой кислотностью, перед употреблением его лучше разбавлять. Попробуйте смешать 1–2 столовые ложки с 8 жидкими унциями воды.

5. Газированные напитки с пребиотиками

Пребиотические газированные напитки – это относительно новый вид функциональных напитков. Обычно они содержат пребиотические волокна, такие как инулин или корень цикория, которые способствуют питанию полезных кишечных бактерий.

Поскольку пребиотические газированные напитки часто содержат меньше сахара, чем обычные, они могут стать лучшим выбором, если вы хотите выпить что-нибудь газированное с меньшим количеством добавленного сахара. Однако у некоторых людей эти напитки могут вызывать вздутие живота, особенно если вы не привыкли к клетчатке.

Поэтому издание советует начинать с небольших порций, чтобы организм мог привыкнуть.

6. Латте с куркумой

Латте с куркумой, которое иногда называют "золотым молоком", готовят из куркумы, молока и специй. Куркума содержит куркумин – растительное соединение, обладающее противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Некоторые исследования свидетельствуют о том, что куркумин может способствовать поддержанию здоровья кишечника, помогая сохранять здоровый баланс кишечных бактерий и уменьшая воспаление. Однако для полного понимания этих эффектов необходимы дополнительные исследования.

7. Чай с имбирем и лимоном

Чай с имбирем и лимоном часто употребляют для улучшения пищеварения. Имбирь может помочь уменьшить тошноту, вздутие живота и дискомфорт, а лимон придает вкус и небольшое количество витамина С.

Издание добавляет, что имбирь также может способствовать перистальтике кишечника, помогая пище легче продвигаться по пищеварительному тракту.

8. Костный бульон

Он содержит аминокислоты, такие как глютамин и глицин, которые могут способствовать укреплению слизистой оболочки кишечника и уменьшению воспаления в нём.

Он также содержит небольшое количество минералов, таких как кальций, магний и фосфор, и может стать простым способом обогатить свой рацион питательными веществами.

Другие советы, которые помогут кишечнику

Ранее УНИАН сообщал, что диетологи рассказали, какой хлеб принесет больше пользы кишечнику.

Также мы писали, что диетологи предупредили, какой вид мяса нанесет вред кишечнику.

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