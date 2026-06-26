В Испании жара убила более 200 человек: туристов призывают к осторожности

Минувшие вторник и среду признали самыми жаркими днями, зарегистрированными в Испании в июне как минимум с 1950 года.

Аномальная летняя жара, обрушившаяся на Европу во второй половине июня 2026 года, унесла жизни по меньшей мере 212 человек в Испании.

Как пишет Majorca Daily Bulletin, во время первой в этом году волны летней жары в стране, начавшейся в прошлое воскресенье, наиболее пострадавшими оказались центральные и северные регионы.

При этом днем с наибольшим избыточным уровнем смертности стала среда, 24 июня, на которую пришлось почти половина всех смертей (96).

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Одновременно вторник и среду признали самыми жаркими днями, зарегистрированными в Испании в этом месяце как минимум с 1950 года.

Эксперты предупреждают, что волны жары в Европе начинаются все раньше и раньше, и чем раньше они начинаются, тем большим является их влияние на смертность.

Также установлено, что жара особенно губительна для наиболее уязвимых групп населения, усугубляя уже имеющиеся заболевания.

Как защитить себя во время экстремальной жары

На этом фоне, как пишет Express, туристам в Испании рекомендуется ограничить потребление алкоголя в периоды сильной жары.

"Избегайте алкоголя, кофеина и сладких напитков, так как они могут усугубить обезвоживание во время жары", – предупредило Министерство здравоохранения Испании заявило.

Эксперты поясняют, что алкоголь обычно действует на организм человека как мочегонное средство, то есть он увеличивает выработку мочи и может привести к обезвоживанию. Кроме того, в знойную погоду организм и так теряет жидкость через потоотделение, поэтому употребление алкоголя повышает риск теплового истощения или теплового удара.

Как туристам, так и местным жителям настоятельно рекомендуется:

часто пить воду, даже если они не испытывают жажды;

выбирать легкую, дышащую одежду;

искать прохладные, затененные места;

воздерживаться от интенсивных физических нагрузок в самые жаркие часы дня.

Европа изнемогает из-за адской жары

Как сообщал УНИАН.Туризм, с середины июня 2026 года на большей части европейского континента наблюдаются аномально высокие температуры, что создает серьезнцю угрозу как местным жителям, так и туристам.

На этом волне в некоторых странах даже начали останавливаться пассажирские поезда, а людей призывают не отправляться в дорогу без крайней необходимости.

Также во многих пострадавших странах вводят вводятся строгие ограничения – от запрета на продажу алкоголя до закрытия туристических достопримечательностей.

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