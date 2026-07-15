У него нет ни мозга, ни крови: что это за грозный хищник

Существо всасывает морскую воду для транспортировки пищи и кислорода по своему телу.

Как и крабы, морские звезды - настоящие короли прибрежных лужиц - именно их семьи больше всего хотят встретить во время отдыха на побережье. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что оранжевая пятилучевая морская звезда, обычно встречающаяся в Великобритании и Ирландии, - это обыкновенная морская звезда, которая, как следует из названия, широко распространена, хотя и только в самых низких местах берега.

Как и все морские звезды, она не имеет ни мозга, ни крови. Вместо этого она всасывает морскую воду для транспортировки пищи и кислорода по своему телу.

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При этом она довольно медлительна, но тем не менее является грозным хищником на двустворчатых моллюсков, таких как мидии.

Интересно, что когда обыкновенная морская звезда нападает на мидию, она обвивает жертву своими щупальцами, крепко сжимает их тысячами крошечных трубчатых ножек и сильно тянет, чтобы раскрыть парные раковины.

Затем пятилучевое существо выталкивает один из своих желудков (у него их два) изо рта в щель между раковинами, чтобы переварить мидию, после чего втягивает желудок обратно внутрь себя. Этот необычный способ питания существует уже более 450 миллионов лет.

Сколько может прожить белка

Продолжительность жизни белки зависит от ее вида, а также от других факторов. Восточные серые белки, одни из самых распространенных животных на приусадебных участках в стране, живут около шести лет. При стабильном доступе к пище, укрытию и воде они могут прожить до 12 лет.

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