Помимо китообразных, явными победителями являются морские слоны, которые задерживают дыхание во время ныряния на срок до двух часов.

Судя по самому продолжительному зарегистрированному погружению, титул животного, которое может задерживать дыхание под водой дольше всего, достается клюворылам Кювье.

В ходе 5-летнего исследования 23 представителей этого вида ученые зафиксировали, что одна особь ныряла – и, таким образом, задержала дыхание – на колоссальные 3 часа 42 минуты. Для сравнения, мировой рекорд человека составляет 24 минуты 37 секунд, пишет IFLScience.

При этом средняя продолжительность погружения клюворылых китов в исследовании составила 59 минут. Кроме того, только у 5 процентов наблюдаемых были погружения продолжительностью более 1 часа 17,7 минут.

Видео дня

ИИзвестно, что кашалоты проводят под водой около полутора часов, прежде чем снова всплывут, чтобы подышать. Помимо китообразных, явными победителями являются морские слоны, которые задерживают дыхание во время ныряния на срок до двух часов.

Как они могут так долго задерживать дыхание

Одной из причин того, что глубоко ныряющие морские млекопитающие могут оставаться под водой так долго, является то, что их мышцы наполнены белком, называемым миоглобином, который хранит кислород и обеспечивает удобную подачу его к мышечным клеткам.

У людей тоже есть миоглобин, но в гораздо меньших концентрациях - у нас слишком много белков, расположенных близко друг к другу, может слипаться и вызывать заболевания. Так почему же у китов, тюленей и им подобных такой же проблемы нет?

Согласно исследованию 2013 года, миоглобин дайверов млекопитающих заряжен положительно.

"Подобно одинаковым полюсам магнита: белки отталкивают друг друга. Таким образом, мы думаем, что животные способны упаковывать очень высокие концентрации этих белков в свои мышцы и избегать их прилипания" и закупоривки мышц", - сказал автор исследования доктор Майкл Беренбринк.

Однако миоглобин может быть лишь частью истории. Исследователи также подозревают, что клюворылы Кювье, в частности, могут иметь низкую скорость метаболизма, а это означает, что они не будут так быстро расходовать кислород.

Когда им в конце концов приходится переключиться на метаболизм без кислорода – анаэробное дыхание - считается, что киты лучше переносят лактат, который накапливается в мышцах.

Новости о животных - детали

До конца последнего ледникового периода американские гепарды, огромные существа, похожие на броненосцев, и мамонты называли Северную Америку своим домом. Но ученые долгое время озадачивались тем, почему эти животные и другие представители мегафауны - существа весом более 100 фунтов (45 килограммов) - вымерли около 10 000 лет назад.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, периоды быстрого потепления, называемые интерстадиалами, и, в меньшей степени, люди ледникового периода, охотившиеся на животных, ответственны за исчезновение мегафауны континента. Другие исследования возлагают больше вины на людей, и некоторые исследователи говорят, что виноваты многие факторы.

Вас также могут заинтересовать новости: