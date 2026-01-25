Какой дизайн интерьера будет популярен в 2026 году: эксперт назвал 5 главных тенденций

Благодаря новым тенденциям ваш дом будет ухоженным, а не загроможденным.

Если вы устали от вида интерьера в своем доме, то сейчас идеальное время, чтобы освежить то или иное помещение. Как отмечает британский производитель мебели для Mirror, 2026 год прощается с тенденцией к идеальным интерьерам, как в выставочных залах.

"Вместо этого новой модой становится "живой" люкс - уютные, комфортные для проживания интерьеры, которые при этом выглядят фантастически. Вместо безупречного стиля дизайнеры отдают предпочтение планировкам и материалам, которые можно адаптировать к ежедневному использованию", - отмечают в материале.

В то же время Express добавляет, что вместо полированных поверхностей люди отдают предпочтение неровной штукатурке, обработанному вручную дереву и разнообразному камню, чтобы показать аутентичность. Такие детали делают дом более человечным и приземленным, а не массовым.

Следующей тенденцией, которая становится популярной в 2026 году, является "минимализм". Известно, что есть максимализм и минимализм, однако новый стиль находится где-то между ними.

"Он достигает баланса между сдержанностью и самовыражением, где тщательно подобранные планы остаются важными, но смягчаются предметами, передаваемыми по наследству, и значимыми объектами", – подчеркивают в Mirror.

Благодаря этому ваш дом становится ухоженным, а не загроможденным, и показывает вашу личность, не перегружая ее.

"Учитывая, что технологии проникают во все аспекты повседневной жизни, стремление к цифровому детоксу сейчас формирует тенденции в дизайне интерьеров. Люди создают в своих домах зоны, свободные от технологий, такие как уголки для чтения или обеденные зоны без экранов", - объясняют в издании.

Если говорить о цветах, то строгие белые и холодные серые оттенки постепенно выходят из моды. Вместо этого следует обратить внимание на теплые кофейные оттенки, вдохновленные природой.

Отмечается, что в спальнях или гостиных эти цвета создают глубокое, спокойное пространство, которое идеально подходит для отдыха.

"Резкое верхнее освещение также уходит в прошлое. Вместо этого освещение становится мягким и многослойным, чтобы создать более спокойную и интимную атмосферу. Такие элементы, как настенные светильники, бра и лампы, вытесняют большие верхние светильники", - добавляют в публикации.

В целом эти пять тенденций в дизайне интерьера будут преобладать в 2026 году:

художественное несовершенство;

минимализм;

пространства без техники;

теплые кофейные оттенки;

мягкое, многослойное освещение.

