На чем жарить яйца, чтобы они не подгорели: эксперты назвали 1 суперпродукт

Выбор этого продукта является эффективным способом избежать подгорания яйца или появления горького вкуса.

Жареные яйца - отличное начало дня, поскольку они хорошо сочетаются с тостами с маслом и кремовым авокадо. Однако, если их жарить на сливочном или оливковом масле, то они могут подгореть. Поэтому, как пишет Mirror, секрет идеального жареного яйца заключается в том, чтобы просто изменить жир, который используется для приготовления.

В Express отметили, что яйца в основном состоят из воды, поэтому во время приготовления эта влага быстро испаряется, что приводит к их обезвоживанию и подгоранию.

В Mirror добавляют, что если заменить масло и оливковое масло маслом авокадо, то ваше яйцо прожарится идеально.

Почему следует готовить яйца на авокадовом масле?

Масло авокадо имеет высокую температуру дымления, что означает, что оно может выдерживать значительно более высокие температуры, прежде чем начнет портиться.

"Альтернативные жиры, такие как сливочное масло или оливковое масло, более чувствительны из-за низкой температуры дымления и очень быстро начинают сильно дымиться во время приготовления. Когда вы жарите яйцо на масле авокадо, температура остается стабильной и яйцо менее подвержено подгоранию, в результате чего вы получаете идеальное жареное яйцо с хрустящими краями", - объясняют в издании.

Также известно, что масло авокадо богато мононенасыщенными жирами, которые предотвращают высыхание яйца во время жарки, обеспечивая сохранение желтка на протяжении всего процесса приготовления.

Отмечается, что выбор масла авокадо является эффективным способом избежать подгорания яйца или появления горького вкуса, а его нейтральный вкус свидетельствует о том, что оно не повлияет на вкус жареного яйца.

Как приготовить жареное яйцо на масле авокадо?

Сначала нагрейте сковороду на среднем огне и добавьте чайную ложку масла авокадо. Когда масло начнет блестеть, разбейте яйцо в небольшую миску, а затем бросьте его на сковороду.

"Разбивание яйца сначала в миске помогает предотвратить попадание осколков скорлупы в масло и предотвращает разбивание желтка при контакте с горячей поверхностью сковороды", - объяснили в материале.

Специалисты советуют жарить яйцо в течение одной-двух минут, пока края не станут хрустящими. После чего уменьшите немного огонь.

"Продолжайте готовить, пока белок полностью не застынет, а желток не начнет твердеть. По желанию, полейте яйцо горячим маслом авокадо, чтобы желток готовился медленнее. Снимите с огня и добавьте соль и перец по вкусу. Готовое яйцо должно иметь хрустящие, золотисто-коричневые края и роскошный золотистый желток без подгоревших частиц", - подытожили в Mirror.

Другие советы экспертов

