Рассказываем, что потребляет больше всего электроэнергии в доме и какие приборы тайно "съедают" ваш бюджет.

Замечали ли вы, что бытовая техника вроде работает как обычно, но счета за свет растут без видимых причин? Оказывается, некоторые приборы в доме "мотают" свет постоянно - и гораздо больше, чем мы думаем. Давайте разберемся, что потребляет много энергии на самом деле и что можно с этим сделать.

Сколько кВт тянет морозильная камера, холодильник и другая техника

В связи с ростом цен на электроэнергию вопрос экономии стал особенно актуальным. Чтобы сократить расходы, важно понимать, какие бытовые приборы "мотают" света больше всего, пишет издание Futura.

Холодильники и морозилки

Возглавляют список самых энергозатратных приборов в доме. Это неудивительно: холодильник работает круглосуточно и в одиночку может "съедать" до четверти всей электроэнергии - от 200 до 500 кВт·ч за год, в зависимости от возраста техники, ее модели.

Морозилка (камера) не сильно отстает от него - от 100 до 500 кВт·ч в год - и это число резко возрастает, если вы вовремя ее не размораживаете (на этих цифрах можно посчитать, сколько электроэнергии потребляет морозильная камера за месяц). Дело в том, что даже тонкий слой инея толщиной всего несколько миллиметров может увеличить потребление электроэнергии до 30%.

Чтобы эта техника работала экономнее, стоит придерживаться простых правил:

при замене старой выбирайте энергоэффективные модели (A+++);

не устанавливайте холодильник рядом с плитой, батареями и другими источниками тепла;

регулярно очищайте заднюю решетку от пыли;

проводите разморозку холодильника и морозилки хотя бы раз в год.

Эти мелочи заметно снижают нагрузку на электросеть и на ваш счет за свет.

Отопление, стиральная машинка, сушилка

Сразу за системами охлаждения идут приборы, связанные с комфортом и стиркой. Электрические системы отопления являются самыми большими энергопотребителями - в среднем они могут потреблять до 3800 кВт·ч за год. Сушилки для белья следуют за ними - примерно 350 кВт·ч за год. Чуть экономичнее, но все же ощутимы по расходам стиральные и посудомоечные машины: стиралка потребляет примерно 190 кВт·ч за год, а посудомойка - около 240 кВт·ч.

Снизить затраты помогает простой подход: использовать эко-режимы, загружать технику полностью и по возможности сушить белье естественным способом.

Есть еще и ряд небольших устройств, которые незаметно расходуют энергию:

интернет-роутер - около 165 кВт·ч в год;

духовка - 130 кВт·ч;

варочная панель - 236 кВт·ч;

микроволновка - примерно 90 кВт·ч.

Другие привычные приборы, такие как чайники, кофеварки или пылесосы, потребляют меньше, но при частом использовании и старении также влияют на расходы.

Снизить их энергопотребление довольно просто:

отключайте приборы, которые не используете;

используйте удлинители с выключателями;

выбирайте короткие и эффективные режимы работы;

регулярно обслуживайте технику.

Покупая новую технику, обращайте внимание на энергоэффективность и современные маркировки - они помогут снизить расходы в долгосрочной перспективе. Замечено, что даже небольшие изменения дают заметный эффект: размораживание морозильной камеры, использование экологичных циклов или полное отключение устройств вместо перевода их в режим ожидания - все это может снизить ваши расходы и помочь сохранить ресурсы планеты.

