Красивые, но ненадежные: какие 6 брендов холодильников ломаются быстрее других

Эксперты проанализировали сотни отзывов реальных владельцев, чтобы составить список брендов, которые подводят чаще других.

Холодильник – это сердце кухни. Семейные ужины, вкусные закуски и лучшие напитки обычно начинаются с похода к холодильнику. Вот почему вдвойне обидно, когда вы вкладываете время и деньги в поиск идеального холодильника для своего дома, только чтобы столкнуться с проблемами: неисправными компрессорами, сломанными ледогенераторами и протекающими отсеками.

Чтобы помочь вам избежать этих проблем, Tasting Table проанализировало отзывы в интернете, чтобы найти самые ненадежные бренды холодильников по мнению реальных покупателей. Даже если у бренда долгая история или он продает красивую технику, не обязательно означает, что он предложит вам качественный холодильник. Во многих случаях эстетика просто не соответствует "начинке".

KitchenAid

KitchenAid – один из самых популярных брендов бытовой техники в США, но, пожалуй, наиболее известен он своими миксерами. Бренд производит миксеры с 1919 года, и они по-прежнему остаются культовыми. В 1949 году компания выпустила свою первую посудомоечную машину, а в 1986 году – первый холодильник. К сожалению, сегодня холодильники KitchenAid, похоже, любят не так сильно, как их миксеры.

У многих интернет-пользователей сложилось крайне негативное мнение о холодильниках этого бренда. Один пользователь на Reddit даже назвал технику KitchenAid "худшим холодильником в истории", рассказав, что ему пришлось ремонтировать его несколько раз всего за один год.

Другие пользователи сообщают о похожем опыте. Многие говорят, что хотя холодильники KitchenAid выглядят красиво, качество просто не соответствует внешнему виду. Проблемы включают плесень, капающий конденсат, неисправные ледогенераторы и отсутствие поддержки со стороны KitchenAid.

Samsung

То, чем KitchenAid является для миксеров, Samsung является для смартфонов. Интересно, что этот знаменитый корейский техногигант начинал вовсе не с электроники. Samsung зародился в 1930-х годах как торговая лавка. После работы в различных отраслях, таких как текстиль и страхование, Samsung вышел на рынок электроники в конце 1960-х. Конечно, первый смартфон компании появился только в 2009 году. Но задолго до этого, в 1970-х годах, компания выпустила свой первый холодильник.

Но, несмотря на долгий срок работы в этом бизнесе, у Samsung не самая лучшая репутация в секторе холодильников. На Reddit покупатели жалуются на различные проблемы: холодильники недостаточно холодят, ледогенераторы не работают, весь прибор издает шумное гудение, а морозильные камеры протекают.

В 2022 году Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) начала официальное расследование в отношении холодильников Samsung после того, как выяснилось, что с января 2019 по декабрь 2021 года она получила более 600 жалоб на эти приборы. Жалобы касались неисправных ледогенераторов и неправильной температуры. Фактически, некоторые клиенты заявили, что получили пищевое отравление из-за того, что еда хранилась в недостаточном холоде.

Haier

В 1980-х годах компания была известна как Циндаоский завод холодильников и с трудом зарабатывала достаточно денег, чтобы платить сотрудникам, не говоря уже о прибыли. Так было до тех пор, пока не пришел предприниматель Чжан Жуйминь, который изменил название и впечатляюще перевернул ситуацию. Сегодня Haier – это огромная корпорация.

И все же многие покупатели говорят, что качество холодильников Haier не отражает доминирующее положение компании на рынке. Многие жалуются на треснувшие ручки, слишком холодные отделения (вплоть до замораживания продуктов) и общую неспособность поддерживать правильную температуру.

Проблемы клиентов включают отсутствие поддержки от бренда, некачественные детали, требующие быстрой замены, и неприятные запахи из-за отсутствия надлежащего контроля температуры.

GE Appliances

Мы многим обязаны GE Appliances в том, что касается хранения продуктов. Еще в 1911 году одна из дочерних компаний создала первую герметичную систему охлаждения, а в 1925 году GE (тогда General Electric) представила этот продукт на американском рынке.

Но то, что GE Appliances (которая с 2016 года фактически принадлежит Haier) была пионером в индустрии, не означает, что она застрахована от критики. Многие сегодня говорят, что холодильники компании просто не выдерживают испытания временем.

На Reddit клиенты жалуются на проблемы с компрессором, перегрев и отсутствие поддержки компании при возникновении проблем. Некоторые говорят, что эти холодильники просто недостаточно долговечны: один пользователь Reddit заявил, что за 10 лет сменил два таких прибора.

LG Electronics

Подобно GE Appliances в США, LG Electronics оказала большое влияние на корейское общество, выпустив первый отечественный холодильник в 1960-х. Но в наши дни LG Electronics далека от совершенства. На Reddit множество клиентов жалуются, что их холодильники LG не соответствуют стандартам.

Распространенные проблемы включают плохую поддержку клиентов, отсутствие обслуживания и неисправные компрессоры. В 2024 году несколько человек объединились, чтобы подать в суд на LG Electronics из-за проблем с компрессорами.

Smeg

Бренд бытовой техники Smeg существует с 1940-х годов, но по-настоящему культовым в мире холодильников он стал в 1990-х, выпустив свои знаменитые ретро-холодильники в стиле 1950-х. Люди полюбили их яркие приборы в первую очередь за внешний вид, и, честно говоря, так оно и есть сегодня.

Холодильник Smeg – это маст-хэв для инфлюенсеров в соцсетях благодаря эстетичным оттенкам, таким как "зеленая морская соль" или пастельно-голубой.

Но хотя нет сомнений в том, что холодильники Smeg выглядят красиво, работают ли они? Согласно некоторым данным, Smeg – не самый надежный вариант для вложения денег. На Reddit люди жалуются на намерзание льда, чрезмерный конденсат и громкий шум. Другие говорят, что эти холодильники просто недолговечны, а качество продукта не соответствует его эстетике.

Ранее УНИАН сообщал, что современные стиральные машины и холодильники служат гораздо меньше, чем старая техника, хотя стоят дороже. По словам авторов YouTube-канала Bens Appliances and Junk, специализирующегося на ремонте техники, существует несколько факторов, из-за которых современные устройства быстро выходят из строя. В частности потому, что техника стала сложнее.

