Некоторые исследования показывают, что шоколад может положительно влиять на сердце человека.

На протяжении веков люди ели шоколад для укрепления здоровья сердца. В частности, еще в 1500-х годах коренные жители Ацтеков употребляли какао как напиток, который, как тогда считали, лечил различные болезни, среди которых стенокардия (разновидность боли в груди, вызванной уменьшением притока крови к сердцу). Однако в современном мире многие считают, что шоколад вреден для здоровья, поэтому издание health рассказало, действительно ли это так.

Влияние черного шоколада на организм человека

Известно, что главным ингредиентом шоколада являются семена какао-дерева, которые богаты растительными соединениями, известными как флаванолы - тип полифенолов, связанный со снижением риска сердечных заболеваний и диабета.

"Вот почему большинство исследований влияния шоколада на здоровье сердца сосредоточены на экстракте какао или темном шоколаде с содержанием какао не менее 70%, который содержит больше флаванолов, чем его молочный и белый аналоги. Некоторые результаты оказались многообещающими", - подчеркнули в материале.

Видео дня

Отмечается, что в исследовании влияния какао-добавок и мультивитаминов на организм человека ученые изучали, что происходило с организмом, когда одна группа из более 10 тысяч человек принимала 500 мл флаванолов какао в течение 3,6 года, а другая группа такой же дозы принимала плацебо.

В конце концов исследователи выяснили, что в группе, которая принимала добавки, было на 27% меньше смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, однако они отмечали, что эта связь требует дальнейшего изучения.

"Другое исследование, проведенное в январе 2024 года, показало, что для людей европейского происхождения темный шоколад может снизить риск высокого кровяного давления и венозной тромбоэмболии - состояния, которое возникает, когда в венах образуются сгустки крови", - отметили в health.

Также анализ исследования, которое было проведено в июне, показал, что употребление очень темного шоколада может снизить кровяное давление, если делать это в течение месяца.

Однако не все результаты исследований были положительными. К примеру, в исследовании COSMOS было обнаружено, что экстракт какао не снижает риск сердечного приступа и инсульта.

Кроме того, исследование 2024 года показало, что шоколад не снижает вероятность возникновения 10 других сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых инсульт, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и фибрилляция предсердий.

Как насчет других видов шоколада?

По словам экспертов, влияние других видов шоколада на организм человека изучалось гораздо меньше по сравнению с темным. Однако маловероятно, что ваши шоколадные конфеты могут принести пользу сердцу, отметила доктор медицинских наук Мишель Рутенштейн.

По ее словам, белый шоколад не содержит какао-бобов. Кроме того, исследования показывают, что ферментация или обжаривание какао-бобов в чёрном и молочном шоколаде может уменьшить общее количество флаванолов более чем в десять раз.

"Как следствие, [обработанные шоколадные конфеты], как правило, не имеют таких же полезных для сердца свойств, как какао в необработанном виде", - объяснила Рутенштейн.

Также шоколадные конфеты содержат сахар, жир и калории, которые могут негативно влиять на сердце, если ими злоупотреблять.

"Чрезмерное потребление любых шоколадных конфет, особенно с высоким содержанием сахара и жиров, как, например, многих коммерчески доступных шоколадных конфет, может способствовать повышению уровня холестерина и другим проблемам со здоровьем", - добавила специалист.

Сколько тогда шоколада можно употреблять?

Врачи отмечают, что несмотря на пользу темного шоколада, нет гарантий, что он принесет пользу сердечно-сосудистой системе. Однако нет ничего плохого в том, чтобы есть шоколад в умеренных количествах сочетая это со сбалансированной диетой, отметил кардиолог Маджид Басит.

"Здоровье сердечно-сосудистой системы достигается здоровой пищей, активными физическими упражнениями и полноценным сном", - заверил врач.

Другие полезные продукты для здоровья

Ранее диетолог рассказала, какой сыр самый полезный для здоровья. В этот перечень вошли моцарелла, фета, швейцарский сыр, пармезан, козий, рикотта и другие.

Также диетологи объяснили, чем полезны кешью. По их словам, эти семена полезны для сердца, во время похудения, здоровья костей, а также помогают при диабете.

Вас также могут заинтересовать новости: