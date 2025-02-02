Многие продукты с высоким содержанием жиров содержат другие необходимые питательные вещества полезные для здоровья сердца.

Когда речь идет о питании для здоровья сердца, не всегда одни продукты "плохие", а другие "хорошие". Так, например, насыщенные жиры некоторые считают "плохими", потому что их избыток может повысить уровень холестерина и общий риск сердечных заболеваний. Однако, как пишет диетолог Дебора Мерфи в статье для Eatingwell, такие "вредные" жиры не нужно полностью исключать. Ведь многие продукты с высоким содержанием жиров содержат другие необходимые питательные вещества, которые могут способствовать здоровью сердца.

Эксперты в статье назвали пять "плохих" продуктов, которые на самом деле нужно есть, чтобы улучшить здоровье сердца, по мнению экспертов.

1. Масла семян

Как говорит диетолог Александра Касперо, недавний крупный метаанализ показал, что замена некоторых насыщенных жиров на полиненасыщенные (например, масла семян) связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

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Как отмечает доктор Дариуш Мозаффариан, в ходе исследований различные масла сравнивались друг с другом, и оказалось, что масла из семян демонстрируют хорошие результаты, когда речь идет о здоровье сердца, даже по сравнению с оливковым маслом.

2. Цельножировые молочные продукты

Новые исследования показывают, что связь между цельножировыми молочными продуктами и риском сердечных заболеваний не так очевидна, как считалось раньше. Кроме того, исследования показали, что те, кто получает насыщенные жиры из сыра, йогурта или рыбы, а не из говядины или сливочного масла, менее склонны к сердечным заболеваниям.

В частности, исследования показывают, что йогурт и кисломолочные продукты, имеют тесную связь с более низким уровнем сердечных заболеваний.

3. Цельные яйца

Эксперты сходятся во мнении, что полностью отказываться от яиц не стоит. Американская ассоциация кардиологов утверждает, что в день можно съедать от 1 до 2 целых яиц. Это объясняется тем, что в большинстве исследований, посвященных изучению потребления яиц и здоровья сердца, отмечается либо снижение риска, либо отсутствие связи между употреблением яиц и факторами риска сердечных заболеваний, если они являются частью общей схемы здорового питания.

4. Жирная заправка для салата

Жир - важный фактор в придании салату вкуса, и избегать его не стоит. На самом деле, большинство обезжиренных заправок содержат больше сахара для усиления вкуса. Не говоря уже о том, что жир в салатной заправке нужен не только для вкуса. Он также помогает лучше усваивать жирорастворимые витамины, содержащиеся в салате, такие как витамины A, E, D и K.

Кроме того, если употребление небольшого количества насыщенных жиров в заправке означает, что вы едите овощи - компромисс того стоит. Исследования показали, что у тех, кто ест больше клетчатки (из таких продуктов, как салаты), риск сердечных заболеваний ниже.

5. Темный шоколад

"Шоколад, особенно темный, содержит флаванолы, тип антиоксидантов, которые могут способствовать повышению кровяного давления и общему здоровью сердца", - говорит Бет Старк, RDN, LDN, дипломированный диетолог. "Например, флаванолы в темном шоколаде помогают расширить и расслабить кровеносные сосуды, что увеличивает кровоток и может снизить кровяное давление".

Ранее диетологи назвали орех. который лучше всего помогает замедлить старение.

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