Как охладить спальню за 5 минут без кондиционера: простой трюк с полотенцем

Простой лайфхак с влажным полотенцем позволяет снизить температуру в комнате за несколько минут без кондиционера и дополнительных затрат на электроэнергию.

Во время летней жары даже ночь не приносит облегчения: температура в комнатах остается высокой, из-за чего заснуть становится сложно. Обычно люди включают кондиционеры или вентиляторы, однако это увеличивает расходы на электроэнергию, создает шум и может ухудшать качество воздуха, пишет Ofeminin.

Эксперт британской компании Best Heating Джон Лолесс предлагает бюджетную альтернативу – метод с использованием обычного полотенца.

"Просто откройте окно и повесьте перед ним влажное полотенце или простыню, смоченную в холодной воде. Это может значительно снизить температуру в комнате", – объясняет специалист.

Видео дня

Суть трюка заключается в естественном охлаждении воздуха за счет испарения. Когда тёплый воздух проходит через влажную ткань, вода испаряется и забирает часть тепловой энергии. В результате воздух, попадающий в комнату, становится прохладнее.

Как правильно применить этот трюк

Специалисты советуют следовать простым шагам:

смочить полотенце в холодной воде и хорошо отжать его;

повесить его у открытого окна так, чтобы воздух проходил сквозь ткань;

по желанию дополнительно разместить ещё одно влажное полотенце на двери комнаты;

периодически снова смачивать ткань после высыхания.

Такой метод позволяет временно снизить температуру в комнате без дополнительных затрат на электроэнергию. Он может стать простым решением для тех, кто ищет способ легче заснуть во время сильной жары.

Вас также могут заинтересовать новости: