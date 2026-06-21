Как охладить спальню за 5 минут без кондиционера: простой трюк с полотенцем

Во время летней жары даже ночь не приносит облегчения: температура в комнатах остается высокой, из-за чего заснуть становится сложно. Обычно люди включают кондиционеры или вентиляторы, однако это увеличивает расходы на электроэнергию, создает шум и может ухудшать качество воздуха, пишет Ofeminin.
Эксперт британской компании Best Heating Джон Лолесс предлагает бюджетную альтернативу – метод с использованием обычного полотенца.
"Просто откройте окно и повесьте перед ним влажное полотенце или простыню, смоченную в холодной воде. Это может значительно снизить температуру в комнате", – объясняет специалист.
Суть трюка заключается в естественном охлаждении воздуха за счет испарения. Когда тёплый воздух проходит через влажную ткань, вода испаряется и забирает часть тепловой энергии. В результате воздух, попадающий в комнату, становится прохладнее.
Как правильно применить этот трюк
Специалисты советуют следовать простым шагам:
- смочить полотенце в холодной воде и хорошо отжать его;
- повесить его у открытого окна так, чтобы воздух проходил сквозь ткань;
- по желанию дополнительно разместить ещё одно влажное полотенце на двери комнаты;
- периодически снова смачивать ткань после высыхания.
Такой метод позволяет временно снизить температуру в комнате без дополнительных затрат на электроэнергию. Он может стать простым решением для тех, кто ищет способ легче заснуть во время сильной жары.