'Компромиссы неизбежны': в BMW предостерегли покупателей китайских электромобилей

В BMW заявили, что сверхбыстрая зарядка электромобилей неизбежно приводит к тому, что приходится жертвовать другими параметрами.

Китайские производители активно работают над повышением скорости зарядки аккумуляторов своих электромобилей. Например, недавно компания BYD анонсировала свою новую батарею Blade 2.0 и технологию быстрой зарядки Flash, которая позволяет заряжать аккумулятор от 10% до 70% всего за 4 минуты 54 секунды, а от 10% до 97% - за 8 минут 47 секунд.

Как пишет PiataAuto.md, директор по производству аккумуляторов в BMW Маркус Фальбомер и руководитель программы BMW Neue Klasse Майк Райхельт заявили, что высокие скорости зарядки китайских электромобилей не обходятся без побочных эффектов, призывая покупателей быть трезвыми в своем выборе.

В издании напомнили, что BYD утверждает, что мощность ее зарядки с технологией Flash может достигать 1 500 кВт. По словам Фальбомера, производителям нужно быть осторожными с подобными заявлениями.

"Можно значительно увеличить один из параметров, например, допустимую мощность зарядки, но тогда неизбежно приходится идти на компромисс в отношении других параметров", - объяснил он.

Фальбомер заверил, что компания BMW также могла бы увеличить мощность зарядки своих новых моделей Neue Klasse до таких значений. Тем не менее, по его словам, это означало бы резкое снижение других важных параметров батареи. Фальбомер уточнил, что речь идет об энергетической плотности и проблемах долговечности.

Райхельт добавил, что BMW решила ограничить мощность зарядки до 400 кВт для новых моделей. По его словам, 10 минут зарядки достаточно, чтобы увеличить запас хода еще на 400 км.

"Десять минут - это уже очень быстрое время, в течение которого нужно выбрать, выпить кофе или сходить в туалет, потому что на все времени не хватит. Переходить к гораздо более высоким цифрам, чтобы выиграть 1–2 минуты, означает принести владельцам немного практической пользы, но пожертвовать чем-то гораздо более ценным", - рассказал руководитель программы BMW Neue Klasse.

