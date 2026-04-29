Volkswagen представил недорогой электромобиль с запасом хода до 454 км (фото)

Компания Volkswagen представила новый компактный электромобиль ID. Polo, который является преемником культовой модели Polo. Производитель заявляет, что новинка сочетает в себе лаконичный дизайн, просторный интерьер и низкий ценник. Подробности раскрыли на сайте Volkswagen.

"ID. Polo переносит бестселлер Volkswagen в эпоху электромобилей. На протяжении десятилетий Polo был частью повседневной жизни людей. С ID. Polo мы делаем электромобильность доступной для гораздо большего числа людей: благодаря лаконичному и вневременному дизайну, интуитивно понятному управлению, высокому качеству и технологиям более высокого сегмента. Настоящий Volkswagen, каким его ожидают от нас наши клиенты", - заявил член правления Volkswagen AG Томас Шефер.

Новый Volkswagen ID. Polo получил минималистичный дизайн с узкими передними фарами, которые объединяет светодиодная полоса. Это первая серийная модель, полностью соответствующая новому дизайнерскому языку Volkswagen Pure Positive.

Сзади размещен узкий блок фонарей. Также новинка получила компактный задний диффузор.

Volkswagen ID. Polo является вторым из четырех электромобилей Volkswagen AG начального уровня, которые будут использовать новую платформу MEB+. Как и Cupra Raval, новинка будет производиться в Испании.

Габариты Volkswagen ID. Polo:

длина - 4053 мм;

ширина - 1816 мм;

высота - 1530 мм;

колесная база - 2600 мм.

В Volkswagen заверили, что новинка, по сравнению с моделью с двигателем внутреннего сгорания, значительно лучше использует внутреннее пространство. Например, объем заднего багажника составляет 441 литра против 351 литра у Polo. При сложенных задних сиденьях объем багажника увеличится до 1240 литров.

Внутри расположены цифровая 10-дюймовая панель приборов и 13-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. Для панели приборов предусмотрен режим "ретро-дисплей", который придает цифровым приборам ностальгический оттенок в духе Volkswagen Golf первого поколения.

Также новинка получила современный набор систем помощи водителю Connected Travel Assist. Одной из новых функций является распознавание светофоров, а уже в базовой комплектации предусмотрены система управления одной педалью и много других ассистентов.

Volkswagen ID. Polo будет доступен в трех комлпектациях на выбор: Trend, Life и Style. Все версии поддерживают быструю зарядку постоянным током мощностью 90 кВт.

Volkswagen ID. Polo будет доступен только с одним электромотором на передней оси мощностью 116, 135 или 211 л.с. (85-155 кВт). Базовые версии будут оснащены литий-железо-фосфатной батареей емкостью 37 кВт·ч, а самая мощная модификация получила никель-марганец-кобальтовую батарею емкостью 52 кВт·ч. Запас хода составит от 329 до 454 км.

В Германии предварительные продажи нового Volkswagen ID. Polo начинаются уже с 29 апреля. Базовая версия модели обойдется в 24 995 евро (около 1 289 990 грн).

