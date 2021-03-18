Сезон торнадо в США: без электричества остались почти 70 тысяч домов (видео)

Повреждены сотни зданий и поломаны деревья.

Последствия торнадо в Техасе / Фото twitter.com/magmamage

В США начался сезон торнадо. Накануне стихия свирепствовала в Алабаме и Техасе. Без электричества остались почти 70000 домов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Повреждены сотни зданий, поломаны деревья, заблокированы несколько автомобильных трасс. Из-за непогоды в этих штатах временно приостановили вакцинацию и перевели школьников на дистанционное обучение.

Американская метеослужба выпустила 50 предупреждений об опасности торнадо в ближайшие два дня.

Снежная буря в США

Снежный шторм 15 марта накрыл центральную часть США. Метели, град и шквальный ветер - в центре зимней бури оказались 7 штатов.

Местами меньше чем за сутки намело метровые сугробы. Заблокированы десятки автомобильных трасс, сообщают о многочисленных ДТП. Только в одном аэропорту Денвера отменены почти 2000 рейсов. Синоптики прогнозируют, что холодный фронт будет продвигаться дальше на западное побережье и юг США, будет держаться непогода по крайней мере несколько дней.