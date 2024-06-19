Корабль ремонтируют вдвое дольше, чем он успел до этого поплавать.

Ремонт мощного атомного крейсера "Адмирал Нахимов", которым гордится РФ, затягивается.

"Российские пропагандистские ресурсы заявляют, что по данным "источников в ВМФ РФ" плановый срок возвращения в строй атомного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" перенесен снова, - пишет Defense Express .

Не исключительно, что дату отодвинули до 2026 года, хотя до этого предполагалось завершить длительный ремонт и модернизацию этого атомного крейсера уже в 2024 году.

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По данным издания, это означает продолжение "абсурдной истории", в рамках которой россияне ведут работы по крейсеру "Адмирал Нахимов" еще с 1997 года - в него уже вгатили более 5 миллиардов долларов, но российский флот до сих пор не получил обещанный "аналоговнет" под 80 ракет "Калибр" или "Оникс".

"Здесь можно определить даже определенный парадокс в том, что россияне ремонтируют свой "Адмирал Нахимов" уже вдвое дольше, чем этот корабль вообще успел проплавать. Поскольку этот атомный крейсер проекта 1144 "Орлан" был спущен на воду в 1986 году, а на ремонт он встал в 1997 году. Что заодно превзошло даже соответствующий показатель продолжительности ремонта для печально известного "Адмирала Кузнецова"...", - отмечает Defense Express.

Аналитики предполагают, что "Адмирал Нахимов" на самом деле вообще не может выйти в море. Издание напоминает, что предыдущее упоминание об этом крейсере в российских ресурсах появилось в ноябре 2023 года. Тогда говорилось, что кораблестроительное предприятие "Севмаш" планирует провести физический пуск двух реакторов, которые являются основой силовой установки этого корабля. Однако в РФ не уточняют, удалось ли вообще провести такой пуск, хотя проверка реакторов была нужна именно для того, чтобы вообще понять - сможет снова работать силовая установка или нет. Соответственно, есть ли перспектива выхода в море непосредственно атомного крейсера.

В августе 2023 года российские пропагандисты признали, что уже на тот момент на восстановление корабля потрачено более 200 миллиардов рублей (5 миллиардов долларов).

По мнению аналитиков, фактическая сумма затрат в настоящее время может быть значительно выше (даже с поправкой на утверждение, что фактически работы по крейсеру "Адмирал Нахимов" стартовали в 2013 году).

"Однако похоже, что на сейчас в Кремле не видят другой альтернативы, чем попытаться таки довести до логического конца работы по этому крейсеру на 80 ракет. Поскольку им нужна хоть какая-то замена для формального флагмана Северного флота РФ, атомного крейсера "Петр Великий" того же проекта 1144 "Орлан", который с 2023 года оказался в "подвешенном статусе", и вероятно уже запланирован под списание", - говорится в публикации.

Напомним, в прошлом году в РФ заявили, что в ноябре 2023 года кораблестроительное предприятие "Севмаш" планирует физический пуск двух реакторных силовых установках на атомном крейсере "Адмирал Нахимов", который длительное время проходит ремонт на этой верфи. Факт физического пуска реакторов должен был означать начало полномасштабных испытаний, которые позволят "сделать вывод о функциональности всей ядерной энергетической установки". В случае удачи "Адмирал Нахимов" мог стать в строй в качестве флагмана Северного флота вместо крейсера "Петр Великий", который должен идти на металлолом.

По состоянию на август 2023 года те же пропагандистские издания фиксировали, что на перманентный ремонт крейсера "Адмирал Нахимов", который продолжается еще с 1997 года, уже потрачено более 200 млрд рублей.

Тогда аналитики обращали внимание на то, что для США дешевле обошлась даже постройка революционного эсминца USS Zumwalt, который стоил "всего" 4,4 миллиарда долларов, а новый эсминец класса Arleigh Burke может стоить вообще в 2-3 раза дешевле, чем россияне уже потратили на ремонт и модернизацию "Адмирала Нахимова".

Судьба кораблей "Адмирал Нахимов"

Существовало уже несколько кораблей с названием "Адмирал Нахимов", которых постигла горькая судьба. Первым из них погиб 15 мая 1905 года в водах Цусимского пролива. Другой - крейсер "Адмирал Нахимов" (переименованный в "Красную Украину"), попавший под гитлеровские авиабомбы возле Графской пристани Севастополя 12 ноября 1941 года.

По некоторым данным, еще один "Адмирал Нахимов" - легкий крейсер Черноморского флота - был участником "испытаний" ядерного взрыва в 1961 году, после чего его уничтожили по указанию "сверху" - во время испытаний нового оружия - противокорабельных ракет.

Очередной "Адмирал..." - большой противолодочный корабль - погиб на мелководье Бомбейской банки, в результате чего он был обработан на металл в Индии.

Еще один - пароход (бывший "Берлин") во время Второй мировой войны был плавучим госпиталем, а после нее несколько раз подрывался на минах. Затем используюсь как пассажирский лайнер, и 31 августа 1986 года потерпел крушение (столкнулся с другим судном) в 15 км от Новороссийска и 4 км от берега. Погибло более 400 человек.

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