От Генпрокуратуры теперь ожидают дела на Медведева?

Учитывая тот факт, что Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Леонида КУЧМЫ преимущественно на основании показаний экс-охранника Николая МЕЛЬНИЧЕНКО и предоставленных им следствию «аудиозаписей», то логичным был бы следующий шаг ГПУ – возбуждение уголовного дела против Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Об этом пишет сегодня газета «2000» в статье «Открыть криминальное дело против Медведева Дмитрия Анатольевича».

Издание напоминает, что на пресс-конференции 23 марта с. г. бывший охранник экс-Президента Украины Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил, что организаторы убийства Георгия Гонгадзе предлагали ему 100 млн. долл. США (ранее он называл 1 млрд.), а курировал переговоры не кто иной, как тогдашний глава Администрации Президента РФ Д.МЕДВЕДЕВ.

«То есть элементарная логика обязывает предполагать, что нынешний Президент РФ не только знает преступников, но и является их соучастником, поскольку способствовал их попыткам скрыть следы убийства журналиста. Наказание за подобное деяние предусмотрено уголовными кодексами и Украины, и России», – отмечает издание.

Газета «2000» также предлагает обратить внимание на публикацию в СМИ постановления о возбуждении уголовного дела против Л.КУЧМЫ. Издание задает вопрос: каким образом копия этого постановления оказалась у журналистов, «ведь, согласно процессуальным нормам, документ мог быть выдан на руки лишь обвиняемому или подозреваемому, но никак не свидетелю – МЕЛЬНИЧЕНКО. Значит, к этому приложила руку сама Генпрокуратура?» Так или иначе, отмечает газета, требуется или официальное подтверждение ГПУ, что это подлинник постановления, и в таком случае – ответ на вопрос, как он оказался в распоряжении СМИ.

По мнению издания, Л.КУЧМЕ есть смысл немедленно обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела на основании статьи 236-8 Уголовно-процессуального кодекса Украины, которая отмечает: «Рассматривая жалобу на постановление о возбуждении дела, суд обязан проверять наличие приводов и оснований для вынесения указанного постановления, законность источников получения данных, которые стали основанием для вынесения постановления о возбуждении дела...»

«Хотел бы я посмотреть на судью, который признает законным источник получения «записей» майора! Эксперты часто ссылаются на статью 62 Конституции Украины, которая указывает, что «обвинения не могут основываться на доказательствах, добытых незаконным путем», отмечая, что никто не дал заключения, что «пленки» получены законно. Но еще более «записи Мельниченко» подпадают под статью 68 УПК Украины: «Не могут служить доказательствами сообщенные свидетелем данные, источник которых неизвестен», – пишет автор материала.

По его мнению, трудно также представить судью, который признал бы законным решение о возбуждении дела об убийстве, когда до сих пор не найдено тело жертвы. Так, «2000» напоминает, что есть и свидетельство матери Г.Гонгадзе. «...Да, ПУКАЧ указал на место захоронения черепа. Но он не принадлежит моему сыну. Зубы черепа – красивые и крупные. У сына же были мелкие белые зубы со стертыми поверхностями, потому что в детстве Георгий часто скрипел ими. Я – зубной врач, неужели я не смогу определить по зубам, это мой сын или нет?», - цитирует издание слова Леси ГОНГАДЗЕ.