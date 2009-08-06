Guardian учит читателей плавать "как Путин"

Британские СМИ пришли в восторг от того, как российский премьер Владимир Путин проводит отпуск, и призывают британцев последовать его примеру.

Тема однодневного отпуска Путина в Туве второй день не сходит с полос британских газет, главных страниц интернет-сайтов и репортажей телеканалов, передает РИА Новости.

Газета Guardian в четверг не просто публикует фото российского премьера, плывущего баттерфляем по тувинской реке, но и сопровождает его иллюстрированной инструкцией, как научиться плавать этим стилем, под заголовком "Попробуйте это сами".

Издание напоминает, что Путин уже не раз представал перед всем миром в мужественных позах на фоне суровой природы - на рыбалке, с дикими животными и так далее.

"На этот раз на отпускных фотоснимках запечатлен плывущий премьер-министр России. При этом он не просто лежит на спине, качается на волнах или неспешно плывет брассом. Путин, конечно же, выбрал баттерфляй", - отмечает Guardian.

По мнению газеты, в этом заключен особый смысл и заявка на лидерство. "Поскольку баттерфляй является агрессивно-атлетичным стилем, он требует одновременной работы обеих рук в сочетании с активным отталкиванием двумя ногами. Не каждый смертный решится на такое, например, отдыхая в гостиничном бассейне", - иронизирует газета.

Те, кому инструкции в картинках и текстового описания на страницах газеты будет недостаточно, могут пронаблюдать за стилем плавания российского премьера в видеоролике , размещенном на интернет-сайте.