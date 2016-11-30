Английские веганы требуют изъять из обращения новую пятифунтовую купюру - в ней нашли животный жир
Английские вегетарианцы и веганы раскритиковали новую пластиковую пятифунтоваю купюру, которую представили в сентябре 2016 года.
В сентябре 2016 года в Великобритании появились новые, более долговечные пятифунтовые купюры — их можно даже стирать.
Об этом сообщает "Медуза".
Но в ноябре выяснилось, что не всем эти банкноты пришлись по душе — как оказалось, при изготовлении банкнот используется жир животного происхождения. Вегетарианцы и веганы тут же раскритиковали новые купюры.
Активисты начали сбор подписей под петицией с требованием изъять из обращения пластиковые купюры.
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"Это неприемлемо для миллионов веганов и вегетарианцев Великобритании. Мы требуем, чтобы в производстве денег, которыми мы пользуемся каждый день, не применялись продукты животного происхождения", - говорится в петиции.
Пока под обращением к Банку Англии подписались 85 тысяч раз.
Тираж новых пятифунтовых банкнот составил 440 миллионов.