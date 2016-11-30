Английские веганы требуют изъять из обращения новую пятифунтовую купюру - в ней нашли животный жир

В сентябре 2016 года в Великобритании появились новые, более долговечные пятифунтовые купюры — их можно даже стирать.

Об этом сообщает "Медуза".

Но в ноябре выяснилось, что не всем эти банкноты пришлись по душе — как оказалось, при изготовлении банкнот используется жир животного происхождения. Вегетарианцы и веганы тут же раскритиковали новые купюры.

Активисты начали сбор подписей под петицией с требованием изъять из обращения пластиковые купюры.

Читайте такжеАвстралия выпустила новые 5 долларов с летающей птичкой (фото, видео)

"Это неприемлемо для миллионов веганов и вегетарианцев Великобритании. Мы требуем, чтобы в производстве денег, которыми мы пользуемся каждый день, не применялись продукты животного происхождения", - говорится в петиции.

Пока под обращением к Банку Англии подписались 85 тысяч раз.

Тираж новых пятифунтовых банкнот составил 440 миллионов.