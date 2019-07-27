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В Киеве голые парни в галстуках устроили забег по Крещатику (видео)

08:55, 27 июля 2019
Курьёзы
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По Крещатику пробежались голые парни / скриншот

В пятницу, 26 июля,  внимание гостей и жителей Киева привлекла группа обнаженных парней. Шестеро нудистов пробежали по Крещатику в сторону Майдана Независимости.

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Парни были замечены в самом сердце столицы около 20:00, сообщает "Информатор".

Ребята надели галстуки, чтобы прикрыть свое мужское "достоинство". На данный момент бегунов разыскивает полиция.

Причина такого поведения парней не ясна, однако в издании предполагают, что это может быть как-то связано с "голым забегом", который устроили в центре столицы в декабре прошлого года.

Внимание! Данное видео содержит материалы для взрослых, не рекомендуется смотреть лицам до 18 лет.

Напомним, 13 декабря в Киеве возле станции метро "Площадь Льва Толстого" устроили забег обнаженные мужчины. В галстуках и бабочках, прикрываясь тарелками, они пробежали несколько кругов подряд. 

По словам одного из участников забега, мужчины поспорили с конкурентами из компании в Чернигове. По условиям пари, сотрудники фирмы, которая выполнит меньше договоров за день, должны были пробежать несколько кругов в полностью обнаженном виде. 

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Теги: #Киев#голый мужчинапогода в Киеве