В Киеве голые парни в галстуках устроили забег по Крещатику (видео)

На данный момент бегунов разыскивает полиция.

В пятницу, 26 июля, внимание гостей и жителей Киева привлекла группа обнаженных парней. Шестеро нудистов пробежали по Крещатику в сторону Майдана Независимости.

Читайте такжеЖена отомстила неверному мужу, провезя его голым по городу на крыше авто (видео)

Парни были замечены в самом сердце столицы около 20:00, сообщает "Информатор".

Ребята надели галстуки, чтобы прикрыть свое мужское "достоинство". На данный момент бегунов разыскивает полиция.

Причина такого поведения парней не ясна, однако в издании предполагают, что это может быть как-то связано с "голым забегом", который устроили в центре столицы в декабре прошлого года.

Внимание! Данное видео содержит материалы для взрослых, не рекомендуется смотреть лицам до 18 лет.

Напомним, 13 декабря в Киеве возле станции метро "Площадь Льва Толстого" устроили забег обнаженные мужчины. В галстуках и бабочках, прикрываясь тарелками, они пробежали несколько кругов подряд.

По словам одного из участников забега, мужчины поспорили с конкурентами из компании в Чернигове. По условиям пари, сотрудники фирмы, которая выполнит меньше договоров за день, должны были пробежать несколько кругов в полностью обнаженном виде.