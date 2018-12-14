Десяток обнаженных мужчин пробежал по центру Киева, прикрываясь тарелками (видео)

По словам одного из участников «забега», мужчины поспорили с конкурентами из компании в Чернигове. По условиям пари, сотрудники фирмы, которая выполнит меньше договоров за день, должны были пробежать несколько кругов в полностью обнаженном виде.

13 декабря в Киеве возле станции метро «Площадь Льва Толстого» устроили «забег» обнаженные мужчины. В галстуках и бабочках, прикрываясь тарелками, они пробежали несколько кругов подряд.

Своеобразный «флешмоб» начался около 20:30. Об этом сообщает "Информатор".

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Около 10 обнаженных мужчин заполнили подземный переход возле станции метро Площадь Льва Толстого. По словам одного из участников «забега», мужчины поспорили с конкурентами из компании в Чернигове. По условиям пари, сотрудники фирмы, которая выполнит меньше договоров за день, должны были пробежать несколько кругов в полностью обнаженном виде. Бежавшие проиграли филиалу компании сферы сетевого маркетинга. Поэтому им пришлось выполнять условия спора.

Мужчины пробежали около 5 кругов, после чего начали одеваться в том же подземном переходе. На удивление толпы бежавшие не реагировали. А после «забега» с радостью поделились деталями с журналистами.

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